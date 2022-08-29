Таємний матч «Кременя» з вилученням та двома пенальті

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У суботу, 27 серпня, у Запоріжжі на «Славутич-Арені» відбувся футбольний матч першого туру Першої ліги між кременчуцьким «Кременем» та запорізьким «Металургом». Господарі двічі виходили вперед виграючи у два м’ячі, проте після перерви «Кремінь» відновив паритет у матчі.

Перед грою «Кремінь» поповнили кілька гравців: воротар Іван Музичка, захисник Максим Агапов, захисник Данило Аркуша, захисник Данило Сидоренко, півзахисник Андрій Глоба, півзахисник Кирило Матвєєв, півзахисник Данило Фальковський, нападник Олександр Вівдич.

Матч СК «Полтава» - «Гірник-Спорт» не відбувся – полтавці не змогли отримати дозвіл від начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна (не вистачила його підпису на дозвільних документах). Подальшу долю протистояння цих команд вирішуватиме контрольно-дисциплінарний комітет. Згідно з інформацією ПФЛ матч перенесли на інший день.

Зауважимо, що цього тижня домашні ігри мають провести «Кремінь» та «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів.

«Металург» - «Кремінь» - 3:3

Голи: Сидоров (11, пен., 37), Білоцерковець (28) - Галата (17, 73), Вівдич (66)

Нереалізований пенальті: Сидоров 28

«Металург»: Байда, Воробєй, Палюх, Басов, Польовий, Крапивний (Піддубний 62), Сад (Страдс 46), Шалфєєв, Кіча (Борисенко 74), Сидоров, Білоцерковець (Могильний 62). Головний тренер: Володимир Микитін

«Кремінь»: Єрмолов, Азізов, Пилипенко (Аркуша 46), Сидоренко, Агапов, Панчишин (Савіцький 58), Галата, Глоба (Лісняк 58), Галоян (Товкач 90+2), Фальковський, Куць (Вівдич 46). В.о. головного тренера: Роман Локтіонов

Вилучення: Сидоренко (27, друге попередження)

Цей матч на прохання місцевих органів влади пройшов без прямої трансляції, але подивитися в ньому було на що – шість голів, незабитий пенальті, вилучення, драматургія. Все, як за підручником.

Господарі вийшли з екс-воротарем резервного складу Байдою, новачками Палюхом у захисті, Садом і Кічею в середній лінії. При цьому чемпіон Європи 2009 року серед юнаків Левченко опинився в запасі – той самий, колишній голкіпер Олімпіка та запорізького Металурга. Кремінь обновився ще більше. Для низки гравців ця команда – перша в дорослому футболі. Багато хто навіть раніше ніколи не бував у змаганнях ПФЛ.

Уже в дебюті після атаки через правий фланг форвард господарів Сидоров опинився в чужому карному майданчику й завалився біля лицьової лінії в боротьбі з захисником Пилипенком, а потім ударом з правої розвів м’яч і Єрмолова по різних кутах – 1:0. Ось тут би запоріжцям на більшій зіграності закріпити перевагу, а замість цього вони пропустили досить прикрий м’яч у свої ворота. Один із центрбеків Кременя виносив м’яч у поле, форвард Куць продовжив передачу скидкою головою, а Галата на реактивній швидкості ввірвався в карний майданчик і з правої пробив повз Байди в кут – 1:1.

На куражі кременчужани спробували воротаря ударами здалеку, але ще один 11-метровий змусив їх капітулювати. Цього разу Сидоров уже з іншого краю вискочив на Єрмолова й упав у боротьбі з Сидоренком. Для захисника це була друга жовта картка, вилучення та пенальті. Цього разу Сидоров пробив не зовсім у кут, голкіпер парирував, але Білоцерковець випередив усіх і в падінні зіграв на добиванні – 2:1.

Був у Кременя супер-шанс зрівняти рахунок, але Панчишин із перспективної позиції запустив штрафний трішки в бік від воріт. У відповідь Металург забив ще раз – цього разу з гри, в швидкій атаці через лівий фланг. Польовий запустив у прохід Білоцерковця, той прострілив, а Сидоров випередив суперників і замкнув ногою в дотик – 3:1. Ще до перерви Білоцерковець мав шикарний шанс забити, але перекинув і воротаря, і ворота, а пізніше Єрмолов потягнув дальній удар Кічі.

Перший тайм Металург провів, як каток, і в більшості мав усі шанси розвивати успіх після перерви. Зокрема, той же Сидоров міг вирішувати з убивчої позиції, але заключний удар вийшов легким для голкіпера. А от Кремінь після серії замін перехопив ініціативу якось буденно та непомітно. І ось Савицький діагоналлю з глибини вивів на лівий фланг Азізова, той навісив, а Вівдич пробив головою. Голкіпер Байда стрибав, от тільки м’яч зрикошетив від поперечини, влучив у нього й залетів у ворота – 3:2.

На куражі Кремінь пішов вперед, притиснув суперника і коли здавалося, що господарі відбилися, Галата спіймав відскок у напівколі карного майданчика й із правої ноги поцілив низом у кут – 3:3. Оце так так! Ось тут би запоріжцям активізуватися, видати такий відрізок, як у перші півгодини гри, проте після серії замін і відданих сил Металург уже не міг настільки зібратися. А от кременчуцька команда могла ще й виграти, але тут Байда парирував хороший удар Фальковського з меж карного майданчика.

Бойова нічия – одна з найбільш видовищних подій стартового туру. Проте вона залишила багато питань по реалізації моментів і якості захисної гри в обох команд. І, незважаючи на те, що новачок ліги – Металург, більше віддаємо належне за цей матч Кременю. Аутсайдер минулого сезону ще більше омолодив склад, тим не менш у меншості врятувався від виїзної поразки.

Коментар в.о.головного тренера «Кременя» Романа Локтіонова

Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О 1 "Кремінь" 1 0 1 0 3-3 1 2 "Металург" 1 0 1 0 3-3 1 3 "Скорук" 1 0 1 0 1-1 1 4 "Чернігів" 1 0 1 0 1-1 1 5 "ЛНЗ" 1 0 1 0 0-0 1 6 "Оболонь" 1 0 1 0 0-0 1 7 "Полтава" 1 0 0 0 0-0 0 8 "Гірник-Спорт" 1 0 0 0 0-0 0

3-го вересня Кремінь має прийняти Скорук.