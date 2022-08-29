Таємний матч «Кременя» з вилученням та двома пенальті

Футбольний клуб з Кременчука стартував у Першій лізі, а ось гра «Полтави» та «Гірник-Спорту» не відбулася
У суботу, 27 серпня, у Запоріжжі на «Славутич-Арені» відбувся футбольний матч першого туру Першої ліги між кременчуцьким «Кременем» та запорізьким «Металургом». Господарі двічі виходили вперед виграючи у два м’ячі, проте після перерви «Кремінь» відновив паритет у матчі.
Перед грою «Кремінь» поповнили кілька гравців: воротар Іван Музичка, захисник Максим Агапов, захисник Данило Аркуша, захисник Данило Сидоренко, півзахисник Андрій Глоба, півзахисник Кирило Матвєєв, півзахисник Данило Фальковський, нападник Олександр Вівдич.
Зауважимо, що цього тижня домашні ігри мають провести «Кремінь» та «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів.
Голи: Сидоров (11, пен., 37), Білоцерковець (28) - Галата (17, 73), Вівдич (66)
Нереалізований пенальті: Сидоров 28
«Металург»: Байда, Воробєй, Палюх, Басов, Польовий, Крапивний (Піддубний 62), Сад (Страдс 46), Шалфєєв, Кіча (Борисенко 74), Сидоров, Білоцерковець (Могильний 62). Головний тренер: Володимир Микитін
«Кремінь»: Єрмолов, Азізов, Пилипенко (Аркуша 46), Сидоренко, Агапов, Панчишин (Савіцький 58), Галата, Глоба (Лісняк 58), Галоян (Товкач 90+2), Фальковський, Куць (Вівдич 46). В.о. головного тренера: Роман Локтіонов
Вилучення: Сидоренко (27, друге попередження)
Цей матч на прохання місцевих органів влади пройшов без прямої трансляції, але подивитися в ньому було на що – шість голів, незабитий пенальті, вилучення, драматургія. Все, як за підручником.
Господарі вийшли з екс-воротарем резервного складу Байдою, новачками Палюхом у захисті, Садом і Кічею в середній лінії. При цьому чемпіон Європи 2009 року серед юнаків Левченко опинився в запасі – той самий, колишній голкіпер Олімпіка та запорізького Металурга. Кремінь обновився ще більше. Для низки гравців ця команда – перша в дорослому футболі. Багато хто навіть раніше ніколи не бував у змаганнях ПФЛ.
Уже в дебюті після атаки через правий фланг форвард господарів Сидоров опинився в чужому карному майданчику й завалився біля лицьової лінії в боротьбі з захисником Пилипенком, а потім ударом з правої розвів м’яч і Єрмолова по різних кутах – 1:0. Ось тут би запоріжцям на більшій зіграності закріпити перевагу, а замість цього вони пропустили досить прикрий м’яч у свої ворота. Один із центрбеків Кременя виносив м’яч у поле, форвард Куць продовжив передачу скидкою головою, а Галата на реактивній швидкості ввірвався в карний майданчик і з правої пробив повз Байди в кут – 1:1.
На куражі кременчужани спробували воротаря ударами здалеку, але ще один 11-метровий змусив їх капітулювати. Цього разу Сидоров уже з іншого краю вискочив на Єрмолова й упав у боротьбі з Сидоренком. Для захисника це була друга жовта картка, вилучення та пенальті. Цього разу Сидоров пробив не зовсім у кут, голкіпер парирував, але Білоцерковець випередив усіх і в падінні зіграв на добиванні – 2:1.
Був у Кременя супер-шанс зрівняти рахунок, але Панчишин із перспективної позиції запустив штрафний трішки в бік від воріт. У відповідь Металург забив ще раз – цього разу з гри, в швидкій атаці через лівий фланг. Польовий запустив у прохід Білоцерковця, той прострілив, а Сидоров випередив суперників і замкнув ногою в дотик – 3:1. Ще до перерви Білоцерковець мав шикарний шанс забити, але перекинув і воротаря, і ворота, а пізніше Єрмолов потягнув дальній удар Кічі.
Перший тайм Металург провів, як каток, і в більшості мав усі шанси розвивати успіх після перерви. Зокрема, той же Сидоров міг вирішувати з убивчої позиції, але заключний удар вийшов легким для голкіпера. А от Кремінь після серії замін перехопив ініціативу якось буденно та непомітно. І ось Савицький діагоналлю з глибини вивів на лівий фланг Азізова, той навісив, а Вівдич пробив головою. Голкіпер Байда стрибав, от тільки м’яч зрикошетив від поперечини, влучив у нього й залетів у ворота – 3:2.
На куражі Кремінь пішов вперед, притиснув суперника і коли здавалося, що господарі відбилися, Галата спіймав відскок у напівколі карного майданчика й із правої ноги поцілив низом у кут – 3:3. Оце так так! Ось тут би запоріжцям активізуватися, видати такий відрізок, як у перші півгодини гри, проте після серії замін і відданих сил Металург уже не міг настільки зібратися. А от кременчуцька команда могла ще й виграти, але тут Байда парирував хороший удар Фальковського з меж карного майданчика.
Бойова нічия – одна з найбільш видовищних подій стартового туру. Проте вона залишила багато питань по реалізації моментів і якості захисної гри в обох команд. І, незважаючи на те, що новачок ліги – Металург, більше віддаємо належне за цей матч Кременю. Аутсайдер минулого сезону ще більше омолодив склад, тим не менш у меншості врятувався від виїзної поразки.
Коментар в.о.головного тренера «Кременя» Романа Локтіонова
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|I
|П
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|"Кремінь"
|1
|0
|1
|0
|3-3
|1
|2
|"Металург"
|1
|0
|1
|0
|3-3
|1
|3
|"Скорук"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|4
|"Чернігів"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|5
|"ЛНЗ"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|6
|"Оболонь"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|7
|"Полтава"
|1
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|"Гірник-Спорт"
|1
|0
|0
|0
|0-0
|0
3-го вересня Кремінь має прийняти Скорук.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер