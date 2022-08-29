У Горішніх Плавнях попрощалися з військовим Євгеном Лопуцьким

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22 серпня Горішньоплавнівська громада провела в останню путь 33-річного загиблого бійця Євгена Миколайовича Лопуцька.

Старший солдат Євген Михайлович Лопуцький загинув у бою на Харківщині.

Євген народився в Салівці 31 березня 1989 року. Із 1995 по 2006 рік навчався в Салівській загальноосвітній школі, яку закінчив із золотою медаллю. Проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. У 2012 році закінчив Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського за спеціальністю «автомобілі й автомобільне господарство», отримавши кваліфікацію інженера-механіка.

Працював у ТОВ «Феррострой» інженером із безпеки руху. У 2015-2016 роках захищав суверенітет України. Потім працював на підприємстві «Укрбуд-Сервіс». Із першого дня повномасштабної війни 24 лютого пішов на фронт. Майже пів року героїчно захищав цілісність і незалежність України.

16 серпня Євген загинув смертю хоробрих поблизу населеного пункту Сулигівка Ізюмського району Харківської області. Військового Євгена Лопуцька з почестями поховали на Салівському кладовищі.