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Кременчук, Спорт, Кременчук, Фотоколекція

Понад 100 бігунів у Кременчуці утворили мапу України

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 146

 

Зібрані кошти із забігу втратили на придбання автомобіля та необхідних речей для військових

24 серпня у Кременчуці мав відбутися благодійний забіг, проте в цілях безпеки його перенесли на суботу. А вже 27 серпня понад 100 спортсменів долучилися до благодійного забігу «Незалежність це ми», організований біговою спільнотою міста «Steel Runner». Дорослі та діти долали дистанції 5 та 10 км, хтось у віночку, хтось у вишиванці.

Пробігаючи вулицями нашого міста спортсмени утворили символічну карту України.

 

На пам'ять кожен з учасників отримав пам’ятні медалі у вигляді зображення України з синьо-жовтою стрічкою.

Організатор забігу Віталій Смірнов повідомив, що зібрані кошти з забігу долучили до придбання бандероавтомобіля та необхідних речей для Збройних Сил України:

  • автівка Jeep Grand Cherokee,
  • губка-душ для військових - 300 шт.,
  • намети військовим - 6 шт.,
  • радіатор до «Ниви» - 1 шт.,
  • комплект каска типу «FAST»,
  • активні навушники, кавер на каску,
  • адаптери на навушники.
Mission complete: кременчужани зібрали усю суму на бандероавтомобіль
 
Фото: Артем Коваленко
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: біг
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