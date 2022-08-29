Понад 100 бігунів у Кременчуці утворили мапу України

24 серпня у Кременчуці мав відбутися благодійний забіг, проте в цілях безпеки його перенесли на суботу. А вже 27 серпня понад 100 спортсменів долучилися до благодійного забігу «Незалежність це ми», організований біговою спільнотою міста «Steel Runner». Дорослі та діти долали дистанції 5 та 10 км, хтось у віночку, хтось у вишиванці.
Пробігаючи вулицями нашого міста спортсмени утворили символічну карту України.
На пам'ять кожен з учасників отримав пам’ятні медалі у вигляді зображення України з синьо-жовтою стрічкою.
Організатор забігу Віталій Смірнов повідомив, що зібрані кошти з забігу долучили до придбання бандероавтомобіля та необхідних речей для Збройних Сил України:
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер