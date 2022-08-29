У Кременчуці відкрили меморіальну дошку військовій Крістіні Зосімовій

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 0

У кременчуцькій гімназії №7 відкрили пам'ятну дошку військовій Крістіні Зосімовій. 26 серпня у навчальному закладі згадали ученицю, яка здобувала знання. На захід завітали однокласники та побратими військової.

Меморіальну дошку із її зображенням розмістили поруч із меморіальною дошкою ще одному випускнику гімназії - Роману Крутьку.

Крістіна Зосімова народилась 16 листопада 1988 року, проживала у Чечелевому. У 2017 році за контрактом почала служити в десантно-штурмовій бригаді, у зв’язку. Там отримала посвідчення учасника бойових дій. Повернувшись додому не знайшла свого місця в цивільному житті. Знову пішла за контрактом до лав Збройних Сил України в механізовану бригаду. Там була другим помічником на ДШК. 18 липня у результаті ракетно-артилерійського наступу ворожих сил загинула. Померла від отриманих ран на полі бою в Донецькій області.