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У День пам’яті захисників України на Кременчуччині згадують про загиблих Героїв

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 256

 

У цей день у пам'ять про полеглих захисників України приспущені державні прапори

Свій ранковий брифінг начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розпочав з нагадування про День пам’яті захисників України, який відзначають 29 серпня з 2019 року.

- Щороку в Україні відзначається День пам’яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Цей день встановлено указом Президента України від 23 серпня 2019 року №621 для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, які віддали свої життя за батьківщину, як нагадування про одну із найкривавіших подій війни на сході Україні – Іловайську трагедію – зазначив Олег Лєднік.

Він нагадав, що саме 29 серпня 2014 року під час виходу сил АТО з оточення під Іловайськом російське керівництво порушило домовленості і ворожі збройні сили впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових.

Таке віроломне вбивство кваліфікується міжнародним гуманітарним правом як воєнний злочин. Тоді полягло 366 українських воїнів, 429 зазнали поранень, 158 зникли безвісті та 300 опинились у полоні.

- Смертельний для наших захисників «зелений коридор» пролягав через поля із соняшниками. Саме під ними сотні українців поклали у боротьбі з ворогом свої життя на вівтар свободи, загинули у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України. Тож символом Дня пам’яті захисників України стала квітка соняшника, - додав Олег Лєднік.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА память загиблі в АТО
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