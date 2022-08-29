У День пам’яті захисників України на Кременчуччині згадують про загиблих Героїв

Свій ранковий брифінг начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розпочав з нагадування про День пам’яті захисників України, який відзначають 29 серпня з 2019 року.
Він нагадав, що саме 29 серпня 2014 року під час виходу сил АТО з оточення під Іловайськом російське керівництво порушило домовленості і ворожі збройні сили впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових.
Таке віроломне вбивство кваліфікується міжнародним гуманітарним правом як воєнний злочин. Тоді полягло 366 українських воїнів, 429 зазнали поранень, 158 зникли безвісті та 300 опинились у полоні.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер