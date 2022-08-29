Що сталося за минулі вихідні на Кременчуччині: виклили поліції, п’яні водії та пожежі

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 252

Резонансних подій та важких злочинів у районі не було

Ситуація у Кременчуцькому районі за минулу добу була відносно спокійною та контрольованою. Надзвичайних подій та резонансних злочинів не трапилось.

Про це сьогодні зранку після нагадування про День пам’яті захисників України, який відзначають 29 серпня, повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, громадяни за два вихідні дня 18 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо двох із них поліцейські склали адмінпротоколи по скоєнню домашнього насильства.

За минули вихідні 6-х водіїв затримали за керування автомобілями напідпитку. Щодо них поліцейські склали адмінпротоколи за ст.130 КУАП.

Рятувальники тричі виїжджали на гасіння невеликих пожеж. Найбільша сталася у неділю в Семенівській ОТГ – загорілася літня кухня. За даними ДСНС жертв та постраждалих внаслідок пожеж немає.