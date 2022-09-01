COMFY повертається в Кременчук

Сьогодні, 15:38 Переглядів: 642

Мережа побутової техніки та електроніки COMFY відсьогодні повернулася в Кременчук та відкрила двері свого нового магазину на вул. Небесної сотні, 3-А.

Магазин розташований на 2-му поверсі будівлі супермаркету «АТБ» на розі з вул. Першотравневою. Графік роботи магазину – з 10 до 19 години.

— Ми завжди памʼятатимемо трагедію 27 червня. Це неосяжне горе, яке назавжди з нами. Проте ворогу не вдасться паралізувати наш бізнес та нашу жагу до перемоги. Перший магазин COMFY в Кременчуці ми відкрили ще у 2007 році. І тепер відновлюємося заради збереження робочих місць, можливості сплачувати податки, підтримувати військових та волонтерів та, звичайно, щоб наші клієнти могли продовжувати жити своє життя, — сказав генеральний директор COMFY Ігор Хижняк.