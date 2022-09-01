Як вчитимуться кременчуцькі учні цьогоріч: відповіді на найпоширеніші питання

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 426

Пресслужба мерії Кременчука опублікувала відповіді на найпоширеніші 14 питань про те, як вчитимуться школярі у нашому місті, чи приєднають до онлайн-школи дітей, які за кордоном, чи вистачить на всіх підручників та інші.

Чому в Кременчуці дистанційка?

За інформацією міської ради, задля безпеки дітей та вчителів вирішили, що освітній процес у закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти Кременчуцької громади буде проходити дистанційно.

Як саме буде проходити онлайн-урок?

Адміністрація школи та вчитель можуть обирати зручну для себе онлайн-платформу для проведення уроків. Найпоширеніші з них – Zoom, Google Clasroom, Google G Suite for Education, Microsoft Teames, «Нові знання». Більшість кременчуцьких закладів освіти працюватиме у Google Clasroom.

Що таке Google Clasroom?

Для учня це виглядає так: на електронну пошту дитини (створену у Google) приходить посилання на онлайн-урок. Тут же з’являються домашні завдання, терміни виконання та оцінки за нього, а також коментарі від учителів.

Користуватися платформою можна з телефона, комп’ютера чи планшету. Усі матеріали з уроку зберігаються на платформі. Облікові записи учнів та вчителів захищені від стороннього втручання – вхід у свій акаунт можливий лише за паролем. Тобто оцінки дитини ніхто, крім батьків, учнів та вчителя, не бачить.

Як батьки можуть контролювати оцінки дітей?

Школи продовжують вести класні журнали, а для Нової української школи – свідоцтва досягнень. У Кременчуці школи працюватимуть з електронними журналами та щоденниками на платформі «Нові знання». Крім оцінок, тут є можливість обмінюватися повідомленнями та створювати фотоальбоми.

Чи не нашкодить дистанційка дитячому здоров’ю?

Школи дотримуються санітарних правил і норм, коли планують розклад уроків. Вчителі пропонують дітям вправи для очей та постави. Щоб діти не були всі уроки за монітором, дистанційне навчання передбачає синхронний та асинхронний режим.

Що таке синхронний та асинхронний режим на уроці?

Синхронний режим означає, що діти приєднуються до онлайн-уроку на певній платформі та працюють наживо з учителем. В асинхронному режимі діти працюють на уроці самі, без приєднання до онлайн-заняття. Приміром, на математиці пишуть самостійну роботу, в кінці уроку фотографують її та відправляють учителю на перевірку. Або ж в урочний час переглядають наперед певну тему чи завдання ще до пояснень учителя (метод «перевернутого класу»), а на наступному уроці обговорюють матеріал з педагогом.

У синхронному режимі діти вчаться не менше, ніж 30% навчального часу.

Якщо немає можливості приєднатися до онлайн-уроку?

З учнями, які не можуть це зробити з поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу до інтернету або технічних засобів навчання), вчителі використовують інші засоби зв’язку – телефон, пошта тощо.

Як навчатимуться першокласники?

Дистанційно та з дотримання санітарних вимог. Урок в режимі онлайн не може тривати більше, ніж 10 хвилин. Для першачків передбачаються консультаційні дні у школі. Це 2-3 уроки по 20-30 хвилин з предметів «українська мова» (читання і письмо) та «математика». Клас можуть поділити на 2-3 групи по 10-15 учнів.

Діти приходитимуть на консультаційні заняття у супроводі батьків або осіб, які їх замінюють. Вчителі перших класів вже провели зустрічі з батьками та учнями, щоб обговорити деталі навчання.

А якщо під час уроку повітряна тривога?

Урок припиняється, учителі та діти йдуть у безпечне місце. Навчання відновлюється після відбою.

Як навчатимуться випускні класи?

Випускники вчаться онлайн, як і решта учнів.

Діти, які виїхали з міста, також навчатимуться з усіма?

Учні, що виїхали за межі Кременчука або навіть України, можуть очно вчитися у місцевих школах, а також дистанційно у своїй звичній школі.

Яка роль батьків?

Батьки відповідають за навчання дитини, навіть якщо воно проходить онлайн. Якщо дитина відсутня на онлайн-уроках протягом 10 днів без поважних причини, батьки не вирішують цю проблему, то заклад освіти інформує про це службу у справах дітей.

Що з підручниками?

Учні у Кременчуці забезпечені підручниками на 98%. Бракує книг для 7 класу. До 15 вересня семикласники їх отримають у повному обсязі.

Паперові підручники для п’ятикласників Нової української школи не встигли надрукувати у достатній кількості. Поки що 5 класи будуть використовувати електронні версії. Їх можна знайти на сайті «Шкільні підручники» або на сайті видавництва «Ранок» .

Чи будуть благодійні внески?

Не плануються. Якщо батьки хочуть допомогти закладу освіти, законодавство цього не забороняє.