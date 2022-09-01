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У Кременчуці склали 5 адмінматеріалів через продаж алкоголю з порушеннями – до 12.00

Сьогодні, 15:12 Переглядів: 326

 

Якщо ви помітили, що алкоголь продають не у визначений для цього час, телефонуйте до поліції

1 вересня у Кременчуці з самого ранку працюють мобільні групи – перевіряють точки, де торгують алкоголем. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління поліції. Уже склали 5 адмінматеріалів стосовно продажу алкоголю з порушеннями – до 12.00.

Нагадаємо, за рішенням Ради оборони області, алкогольні напої на Полтавщині можна купувати з 12.00 до 18.00.

Мобільні групи продовжуватимуть працювати у Кременчуці та Горішніх Плавнях і надалі, щоб виявити точки, які торгують алкоголем з порушеннями. Якщо ви помітили, що алкоголь продають не у ті години, які визначені Радою оборони області, телефонуйте до поліції на лінію 102.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ТСН
Теги: алкоголь продаж обмеження рейд перевірки
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