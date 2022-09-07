У сусідніх з Кременчуком містах та селищах сирена лунатиме по-новому

У Кіровоградській області змінюють тривалість сигналу оповіщення про повітряну тривогу, повідомляє начальник ОВА області Андрій Райкович.
Так, із 12 вересня в області про початок повітряної тривоги сирена сповіщатиме 5 хвилин. Про відбій - 1 хвилину.
Зазначимо, що у деяких мікрорайонах Кременчука під час тривоги у Кіровоградській області іноді чутно звук сирени з сусіднього Світловодська, Власівки тощо.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер