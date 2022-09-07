Де у Кременчуцькому районі та Кременчуці можна отримати інсулін

Після того, як в Україні повернули механізм відшкодування вартості інсуліну, держава забезпечує цими ліками всіх українців, які цього потребують. Дізнаватися про наявність ліків для хворих на цукровий діабет, можна за посиланням. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.
Наразі у списку понад 200 аптек і аптечних пунктів по всій Полтавській області.
Кременчуцький район:
- аптека № 9 смт Градизьк, вул. Київська, 31/105Б
- аптека № 12 м. Глобине, вул. Центральна, 226В
- аптека № 23 м. Глобине, вул. Володимирівська, 43
- аптека № 32 м. Глобине, вул. Володимирівська, 222Д
- аптека № 22 смт Семенівка, вул. Незалежності, 47А
- аптека № 34 смт Семенівка, вул. Незалежності, 52А
- аптечний пункт № 4 смт Семенівка, вул.Шевченка, 78-А, КП «Семенівська лікарня»
- аптека № 33 с. Великі Кринки, вул. Незалежності, 112А
- аптечний пункт № 17 смт Козельщина, вул. Монастирська, 20, КНП «Козельщинська ЦРЛ»
- аптека № 2 м. Горішні Плавні, вул. Миру, 9
- аптека № 3 м. Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
- аптека № 31 м. Горішні Плавні, пр-т Героїв Дніпра, 79, прим. 78
- аптека № 34 м. Горішні Плавні, вул. Гірняків, 25
- аптечний пункт № 5 м. Горішні Плавні, вул. Миру, 10-А, КНП «ЦПМСД м. Горішні Плавні
Кременчук:
- аптека № 1 квартал 278, буд. 37, прим. 181
- аптека № 1 вул. Європейська, 41
- аптека № 1 квартал 274, 4
- аптека № 2 просп. Свободи, 134/1
- аптека № 3 просп. Свободи, 31
- аптека № 5 пров. Героїв Бреста, 93А
- аптека № 7 вул. Троїцька, 101
- аптека № 8 просп. Лесі Українки, 5
- аптека № 14 просп. Лесі Українки, 57
- аптека № 15 вул. Олександра Халаменюка, 14
- аптека № 18 просп. Полтавський, 27
- аптека № 19 вул. Івана Приходька, 15
- аптека № 20 вул. Небесної Сотні, 11
- аптека № 21 просп. Лесі Українки, 17/11
- аптека № 22 вул. Київська, 60
- аптека № 29 набережна Лейтенанта Дніпрова, 64А
- аптека № 30 просп. Лесі Українки, 74
- аптека № 31 вул. Пролетарська, 29/35
- аптека № 33 вул. Павлова, 10
- аптека № 35 просп. Лесі Українки, 18
- аптека № 36 вул. Першотравнева, 43
- аптека № 37 вул. Гранітна, 8/2
- аптека № 43 просп. Лесі Українки, 49Б
- аптека № 50 вул. Першотравнева, 32
- аптека № 51 вул. Київська, 1/49
- аптека № 51 вул. Івана Мазепи, 28
- аптека № 53 вул. Небесної Сотні, 20/10
- аптека № 58 просп. Лесі Українки, 69
- аптека № 58 вул. Мічуріна, 77
- аптека № 66 просп. Лесі Українки, 65В
- аптека № 86 101-й квартал, 3
- аптека № 116 вул. Соборна, 21
- аптека № 178 вул. Генерала Манагарова, 1
- аптека № 185 вул. Соборна, 10/7
- аптека №205 вул. Небесної Сотні, 6Г
- аптека № 228 вул. Гагаріна, 15/34
- аптека № 297 вул. Першотравнева, 55А
- аптечний пункт № 2 просп. Полтавський, 40, КНМП «Кременчуцька ЦРЛ»
- аптечний пункт № 21 вул. Правобережна, 50, Медичний центр ТОВ ФІРМА «ЕСКУЛАП»
Попри те, що список постійно оновлюється та поповнюється, все ж краще зателефонувати й уточнити наявність необхідного вам препарату.
Також знайти інсулін можна за допомогою сервісу tabletki.ua, або ж звернутися на гарячу лінію МОЗ - 0 800 60 20 19.
— Якщо ви ще не отримуєте інсуліни в межах програми «Доступні ліки» «+Інсуліни», то вам потрібно звернутися до ендокринолога, який створить план лікування в електронній системі охорони здоров'я та випише рецепт. Коли є план лікування, за подальшими рецептами можна буде звертатися до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, — роз'яснили в обласній військовій адміністрації.
Вимушені переселенці можуть звертатися до будь-якого іншого лікаря первинної медичної допомоги, а також до ендокринолога. Лікар випише електронний рецепт, а у разі відсутнього доступу до електронної системи — паперовий, поставить підпис і печатку. Після чого потрібно просто знайти найближчу аптеку, яка відпускає інсуліни.
Нещодавно ми писали, як ВПО отримати безоплатну первинну меддопомогу в Кременчуці та Горішніх Плавнях.
Автор: Володимир Дмитренко
Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація