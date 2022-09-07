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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина

Де у Кременчуцькому районі та Кременчуці можна отримати інсулін

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 76

 

Актуальний перелік аптек

Після того, як в Україні повернули механізм відшкодування вартості інсуліну, держава забезпечує цими ліками всіх українців, які цього потребують. Дізнаватися про наявність ліків для хворих на цукровий діабет, можна за посиланням. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Наразі у списку понад 200 аптек і аптечних пунктів по всій Полтавській області.

Кременчуцький район:

  • аптека № 9 смт Градизьк, вул. Київська, 31/105Б
  • аптека № 12 м. Глобине, вул. Центральна, 226В
  • аптека № 23 м. Глобине, вул. Володимирівська, 43
  • аптека № 32 м. Глобине, вул. Володимирівська, 222Д
  • аптека № 22 смт Семенівка, вул. Незалежності, 47А
  • аптека № 34 смт Семенівка, вул. Незалежності, 52А
  • аптечний пункт № 4 смт Семенівка, вул.Шевченка, 78-А, КП «Семенівська лікарня»
  • аптека № 33 с. Великі Кринки, вул. Незалежності, 112А
  • аптечний пункт № 17 смт Козельщина, вул. Монастирська, 20, КНП «Козельщинська ЦРЛ»


  • аптека № 2 м. Горішні Плавні, вул. Миру, 9
  • аптека № 3 м. Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
  • аптека № 31 м. Горішні Плавні, пр-т Героїв Дніпра, 79, прим. 78
  • аптека № 34 м. Горішні Плавні, вул. Гірняків, 25
  • аптечний пункт № 5 м. Горішні Плавні, вул. Миру, 10-А, КНП «ЦПМСД м. Горішні Плавні

Кременчук:

  • аптека № 1 квартал 278, буд. 37, прим. 181
  • аптека № 1 вул. Європейська, 41
  • аптека № 1 квартал 274, 4
  • аптека № 2 просп. Свободи, 134/1
  • аптека № 3 просп. Свободи, 31
  • аптека № 5 пров. Героїв Бреста, 93А
  • аптека № 7 вул. Троїцька, 101
  • аптека № 8 просп. Лесі Українки, 5
  • аптека № 14 просп. Лесі Українки, 57
  • аптека № 15 вул. Олександра Халаменюка, 14
  • аптека № 18 просп. Полтавський, 27
  • аптека № 19 вул. Івана Приходька, 15
  • аптека № 20 вул. Небесної Сотні, 11
  • аптека № 21 просп. Лесі Українки, 17/11
  • аптека № 22 вул. Київська, 60
  • аптека № 29 набережна Лейтенанта Дніпрова, 64А
  • аптека № 30 просп. Лесі Українки, 74
  • аптека № 31 вул. Пролетарська, 29/35
  • аптека № 33 вул. Павлова, 10
  • аптека № 35 просп. Лесі Українки, 18
  • аптека № 36 вул. Першотравнева, 43
  • аптека № 37 вул. Гранітна, 8/2
  • аптека № 43 просп. Лесі Українки, 49Б
  • аптека № 50 вул. Першотравнева, 32
  • аптека № 51 вул. Київська, 1/49
  • аптека № 51 вул. Івана Мазепи, 28
  • аптека № 53 вул. Небесної Сотні, 20/10
  • аптека № 58 просп. Лесі Українки, 69
  • аптека № 58 вул. Мічуріна, 77
  • аптека № 66 просп. Лесі Українки, 65В
  • аптека № 86 101-й квартал, 3
  • аптека № 116 вул. Соборна, 21
  • аптека № 178 вул. Генерала Манагарова, 1
  • аптека № 185 вул. Соборна, 10/7
  • аптека №205 вул. Небесної Сотні, 6Г
  • аптека № 228 вул. Гагаріна, 15/34
  • аптека № 297 вул. Першотравнева, 55А
  • аптечний пункт № 2 просп. Полтавський, 40, КНМП «Кременчуцька ЦРЛ»
  • аптечний пункт № 21 вул. Правобережна, 50, Медичний центр ТОВ ФІРМА «ЕСКУЛАП»

Попри те, що список постійно оновлюється та поповнюється, все ж краще зателефонувати й уточнити наявність необхідного вам препарату.

Також знайти інсулін можна за допомогою сервісу tabletki.ua, або ж звернутися на гарячу лінію МОЗ - 0 800 60 20 19.

— Якщо ви ще не отримуєте інсуліни в межах програми «Доступні ліки» «+Інсуліни», то вам потрібно звернутися до ендокринолога, який створить план лікування в електронній системі охорони здоров'я та випише рецепт. Коли є план лікування, за подальшими рецептами можна буде звертатися до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, — роз'яснили в обласній військовій адміністрації.

Вимушені переселенці можуть звертатися до будь-якого іншого лікаря первинної медичної допомоги, а також до ендокринолога. Лікар випише електронний рецепт, а у разі відсутнього доступу до електронної системи — паперовий, поставить підпис і печатку. Після чого потрібно просто знайти найближчу аптеку, яка відпускає інсуліни.


Нещодавно ми писали, як ВПО отримати безоплатну первинну меддопомогу в Кременчуці та Горішніх Плавнях.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація
Теги: ВПО інсулін Полтавська ОВА довідник гаряча лінія МОЗ переселенці
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