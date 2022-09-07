Волейболісти з Кременчука зустрілися у фіналі благодійного турніру

Цими вихідними у Горішніх Плавнях відбувся благодійний турнір з паркового волейболу. Змагання проводилися на підтримку Збройних сил України. Участь у турнірі взяли команди з Горішніх Плавнів та Кременчука. У фіналі зійшлися дві команди з Кременчука, а «бронза» дісталася плавнівцям. Про це повідомляють на сторінці фейсбук Топ-Спорт.
У вирішальному поєдинку зустрілися кременчуцькі команди. Фінал став протистоянням поколінь, проти молоді «Шо попало» на поле вийшли волейболісти команди «Кремінь-Ветеран». Команда молоді на чолі з капітаном Романом Больботом грала відповідально, з гострими атаками та класними розіграшами. У підсумку переможцем вийшла молодь із команди «Шо попало».
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер