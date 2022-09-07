Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Кременчук, Путін проти українського народу

В росії шукають добровольців на війну з Україною у в’язницях, психдиспансерах та серед бомжів

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 178

 

Засуджених за вбивство та бандитизм в росії навіть нагороджують бойовими орденами, щоправда, посмертно

У зв’язку з великими втратами у боях, військові частини та підрозділи російської армії активно шукають нове «гарматне м'ясо» для поповнення своїх лав та відновлення боєздатності. Добровольців у росії, які б хотіли загинути в Україні, стає все менше. Саме тому російські загарбники не гребують ніким і використовують навіть ув'язнених з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей для поповнення своїх підрозділів. Злочинців насамперед запрошують до російських приватних військових кампаній, які воюють в Україні разом з рашистською армією. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

– Підрозділи приватних військових кампаній змушені поповнюватися за рахунок ув'язнених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Цим особам за участь у війні проти України пропонують амністію, громадянство рф та грошові виплати, – повідомили у Генштабі.

Проте, окупанти поповнюють свої лави не тільки засудженими за важкі злочини, а й не менш «цікавим» контингентом.

Так у Санкт-Петербурзі на сайті психіатричного диспансеру нещодавно розмістили оголошення про набір добровольців на війну проти України. В оголошенні вказано, що набір здійснює військовий комісаріат Виборзького району. Охочих запрошують поповнити іменні підрозділи «Кронштадт», «Нева» та «Павловськ».
В оголошенні добровольцям обіцяють отримання статусу ветерана бойових дій, право на 50% компенсацію оплати житлово-комунальних послуг, позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та одноразову матеріальну допомогу.

Вочевидь, у місцевого військкомату теплиться надія, що саме серед пацієнтів цього лікувального закладу можна буде легше знайти добровольців на війну проти України.

Втім, російські військкомати шукають призовників не тільки у психдиспансерах, в’язницях та колоніях.

The Insider нагадує, що раніше у Санкт-Петербурзі добровольців шукали навіть серед безпритульних. В одне з місць скупчення знедолених навідувався якийсь чиновник з адміністрації Фрунзенського району та роздавав їм агітаційні листівки про набір на військову службу.
А от власник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин добровольців серед бомжів на психіатричних лікарень не набирає. Він віддає перевагу колоніям та в’язницям, і шукає охочих воювати насамперед серед засуджених за важкі злочини. Пригожин під час своєї агітаційної кампанії запевняв їх, що дану пропозицію ініціював особисто путін, який і надав йому на це дозвіл. Декотрі з мобілізованих російських засуджених вже навіть встигли отримати бойові нагороди, щоправда, посмертно.

Одним з таким став Іван Непаратов, який раніше очолював злочинну банду та був засуджений на 25 років позбавлення волі за вбивства. Він мав вийти з в’язниці у 2038 році, проте, завдяки Пригожину, вийшов у 2022-му, та успішно загинув на фронту у Донецькій області, воюючи проти України.
Отже, російська армія – це дійсно унікальна військова структура. Втім, як і сама ця країна…

0
Автор: Віктор Крук
Теги: російські окупанти бомжи психдиспансер засуджений злочинець
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 35 від 1 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 34 від 25 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

Всі pdf

Вверх