В росії шукають добровольців на війну з Україною у в’язницях, психдиспансерах та серед бомжів

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 178

У зв’язку з великими втратами у боях, військові частини та підрозділи російської армії активно шукають нове «гарматне м'ясо» для поповнення своїх лав та відновлення боєздатності. Добровольців у росії, які б хотіли загинути в Україні, стає все менше. Саме тому російські загарбники не гребують ніким і використовують навіть ув'язнених з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей для поповнення своїх підрозділів. Злочинців насамперед запрошують до російських приватних військових кампаній, які воюють в Україні разом з рашистською армією. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

– Підрозділи приватних військових кампаній змушені поповнюватися за рахунок ув'язнених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Цим особам за участь у війні проти України пропонують амністію, громадянство рф та грошові виплати, – повідомили у Генштабі.

Проте, окупанти поповнюють свої лави не тільки засудженими за важкі злочини, а й не менш «цікавим» контингентом.

Так у Санкт-Петербурзі на сайті психіатричного диспансеру нещодавно розмістили оголошення про набір добровольців на війну проти України. В оголошенні вказано, що набір здійснює військовий комісаріат Виборзького району. Охочих запрошують поповнити іменні підрозділи «Кронштадт», «Нева» та «Павловськ».

В оголошенні добровольцям обіцяють отримання статусу ветерана бойових дій, право на 50% компенсацію оплати житлово-комунальних послуг, позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та одноразову матеріальну допомогу.

Вочевидь, у місцевого військкомату теплиться надія, що саме серед пацієнтів цього лікувального закладу можна буде легше знайти добровольців на війну проти України.

Втім, російські військкомати шукають призовників не тільки у психдиспансерах, в’язницях та колоніях.

The Insider нагадує, що раніше у Санкт-Петербурзі добровольців шукали навіть серед безпритульних. В одне з місць скупчення знедолених навідувався якийсь чиновник з адміністрації Фрунзенського району та роздавав їм агітаційні листівки про набір на військову службу.

А от власник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин добровольців серед бомжів на психіатричних лікарень не набирає. Він віддає перевагу колоніям та в’язницям, і шукає охочих воювати насамперед серед засуджених за важкі злочини. Пригожин під час своєї агітаційної кампанії запевняв їх, що дану пропозицію ініціював особисто путін, який і надав йому на це дозвіл. Декотрі з мобілізованих російських засуджених вже навіть встигли отримати бойові нагороди, щоправда, посмертно.

Одним з таким став Іван Непаратов, який раніше очолював злочинну банду та був засуджений на 25 років позбавлення волі за вбивства. Він мав вийти з в’язниці у 2038 році, проте, завдяки Пригожину, вийшов у 2022-му, та успішно загинув на фронту у Донецькій області, воюючи проти України.

Отже, російська армія – це дійсно унікальна військова структура. Втім, як і сама ця країна…