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Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

В Україні  повернули механізм відшкодування вартості інсуліну

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 172

 Водночас пацієнти можуть отримувати препарати інсуліну як гуманітарну допомогу у пунктах видачі ліків

В Україні повернули програму реімбурсації, яка стосується 401 лікарського засобу, у тому числі від діабету серед яких ліки від  діабету II типу, інсулін, препарати для хворих із нецукровим діабетом 

Як повідомляє Полтавська ОВА із посиланням на урядовий портал, 12 липня своїм рішенням Кабінет Міністрів України повернув механізм відшкодування вартості препаратів інсулінів, затвердженого постановою КМУ від 28 липня 2021 р. № 854, який діяв до війни.

Механізм передбачає, що відшкодування (реімбурсація) вартості препаратів інсулінів в рамках програми медичних гарантій для аптечних закладів, які мають договори з НСЗУ та для пацієнтів буде здійснюватись безоплатно або з доплатою з боку пацієнта, згідно зі встановленою категоризації інсулінозалежних пацієнтів.

Перелік аптек, в яких наявні препарати інсуліну -  за посиланням.

В уряді зазначають, що водночас пацієнти можуть отримувати препарати інсуліну як гуманітарну допомогу у пунктах видачі ліків, адже з початку війни Україна отримала від виробників понад 1,05 млн доз інсуліну гуманітарної допомоги.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: інсулін реімбурсація
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