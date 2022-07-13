Рашисти обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині

Сьогодні, 08:41 Переглядів: 286

12 липня ввечері та 13 - вночі російська армія обстріляла Нікопольський район. Як повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, стріляли з РСЗВ.

Окрім самого Нікополя під удар потрапили ще дві громади - Червоногригорівська та Мирівська.

У Червоногригорівській зачепило лінію електропередач - частково без світла сама Червоногригорівка та два села - це приблизно 6 000 абонентів. Зараз на місці працюють аварійні бригади електриків.

У Мирівській - пошкоджений заклад соціальної інфраструктури.

Попередньо під час обстрілів люди не постраждали.

Зазначається, що після опівночі військові ЗСУ збили на Нікопольщині ще один ворожий безпілотник. Таким чином, «уполювали» за ніч два ворожих БПЛА.