Війна забрала життя 349 дітей

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Станом на ранок 13 липня 2022 року більше тисячі дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації, повідомляє Офіс Генпрокурора. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 349 дітей загинуло та понад 652 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 352, Харківській - 190, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Дані - не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Зазначається, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2126 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю.