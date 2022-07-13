Кременчуцький учень показав найвищий результат в Україні у конкурсі-захисті робіт МАН

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З 10 червня по 10 липня тривав фінальний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України. 10 липня, під час церемонії закриття фінального етапу, оголосили результати наймасштабніших інтелектуальних змагань року. Серед переможців є й кременчужани, повідомляє департамент освіти нашого міста.

Серед юних науковців, які здобули призові місця на цьому престижному конкурсі, є:

Марк Щобак, учень Кременчуцького ліцею №30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко, який показав найвищий результат в Україні, завоювавши перше абсолютне місце серед конкурсантів секції «Психологія». Науковий керівник: Оксана Давидова.

Ольга Кузик, учениця Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» – ІІ місце. Секція «Біологія людини». Науковий керівник: Віталій Шерстюк.

Ірина Алєксєєва, учениця Кременчуцького ліцею №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя – ІІ місце. Секція «Англійська мова». Науковий керівник: Оксана Бондар.

Анастасія Кущій, учениця Кременчуцького ліцею №11 «Гарант» – ІІІ місце. Секція «Польська мова». Науковий керівник: Віта Маркевич. Науковий консультант: Геннадій Москалик.

Вікторія Безштанько, учениця Кременчуцького ліцею №11 «Гарант» – ІІІ місце. Секція «Кримськотатарська гуманітаристика». Науковий керівник: Віта Маркевич.

Іван Громов, учень Кременчуцького ліцею №30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко – ІІІ місце. Секція «Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка». Науковий керівник: Юрій Зілінський.

Анастасія Дейнега, учениця Кременчуцького ліцею №10 «Лінгвіст» – ІІІ місце. Секція «Мікроекономіка та макроекономіка». Науковий керівник: Олексій Перваков.

Ілля Федосов-Ніконов, учень Кременчуцького ліцею №6 «Правобережний», фіналіст Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН, нагороджений сертифікатом Ukrainian Future. Секція «Електроніка та приладобудування». Науковий керівник: Тетяна Мунтян.

Престижними грамотами лауреатів фінального етапу конкурсу нагороджені: