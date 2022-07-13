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Кременчук, Освіта

Кременчуцький учень показав найвищий результат в Україні у конкурсі-захисті робіт МАН

Сьогодні, 07:36 Переглядів: 455

 

Стали відомі переможці фінального етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України

З 10 червня по 10 липня тривав фінальний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України. 10 липня, під час церемонії закриття фінального етапу, оголосили результати наймасштабніших інтелектуальних змагань року. Серед переможців є й кременчужани, повідомляє департамент освіти нашого міста.

Серед юних науковців, які здобули призові місця на цьому престижному конкурсі, є:

  • Марк Щобак, учень Кременчуцького ліцею №30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко, який показав найвищий результат в Україні, завоювавши перше абсолютне місце серед конкурсантів секції «Психологія». Науковий керівник: Оксана Давидова.
  • Ольга Кузик, учениця Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» – ІІ місце. Секція «Біологія людини». Науковий керівник: Віталій Шерстюк.
  • Ірина Алєксєєва, учениця Кременчуцького ліцею №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя – ІІ місце. Секція «Англійська мова». Науковий керівник: Оксана Бондар.
  • Анастасія Кущій, учениця Кременчуцького ліцею №11 «Гарант» – ІІІ місце. Секція «Польська мова». Науковий керівник: Віта Маркевич. Науковий консультант: Геннадій Москалик.
  • Вікторія Безштанько, учениця Кременчуцького ліцею №11 «Гарант» – ІІІ місце. Секція «Кримськотатарська гуманітаристика». Науковий керівник: Віта Маркевич.
  • Іван Громов, учень Кременчуцького ліцею №30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко – ІІІ місце. Секція «Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка». Науковий керівник: Юрій Зілінський.
  • Анастасія Дейнега, учениця Кременчуцького ліцею №10 «Лінгвіст» – ІІІ місце. Секція «Мікроекономіка та макроекономіка». Науковий керівник: Олексій Перваков.
  • Ілля Федосов-Ніконов, учень Кременчуцького ліцею №6 «Правобережний», фіналіст Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН, нагороджений сертифікатом Ukrainian Future. Секція «Електроніка та приладобудування». Науковий керівник: Тетяна Мунтян.

Престижними грамотами лауреатів фінального етапу конкурсу нагороджені:

  • Марія Міна, учениця Кременчуцького ліцею №30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко. Секція «Всесвітня історія». Науковий керівник: Ольга Шиян.
  • Надія Обревко, учениця Кременчуцького ліцею №10 «Лінгвіст». Секція «Мікроекономіка та макроекономіка». Науковий керівник: Ксенія Лаврик.
  • Ігор Герасимов, учень Кременчуцького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - позашкільний навчальний заклад» №2. Секція «Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження». Науковий керівник: Юлія Перевалова.
Учень КНВК №2 Ігор Герасимов став фіналістом «GENIUS Olympiad Ukraine» 2022 у категорії «Наука»
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: bckolegium.com.ua
Теги: МАН переможці конкурс школярі діти
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