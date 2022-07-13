Кременчуцький пологовий отримав набори для репродуктивного здоров‘я від Фонду народонаселення ООН

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До складу гуманітарного вантажу входять високоякісні і дороговартісні інструменти, а також багато ліків

Кременчуцький перинатальний центр отримав набори для репродуктивного здоров‘я від Фонду народонаселення ООН в Україні - UNFPA Ukraine. Про це повідомила заступниця мера Ольга Усанова.

До складу гуманітарного вантажу входять високоякісні і дороговартісні інструменти, зокрема сучасні набори для проведення гінекологічних обстежень, медичний інструментарій, що дозволяє виконувати маніпуляції та операції, які можуть бути необхідні жінкам, що зазнали насильства. Також надійшло багато ліків, в тому числі антибіотики, антисептики, а також препатати, які попереджають або допомагають лікувати хвороби, що передаються статевим шляхом.