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Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

Кременчуцький пологовий отримав набори для репродуктивного здоров‘я від Фонду народонаселення ООН

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 311

 

До складу гуманітарного вантажу входять високоякісні і дороговартісні інструменти, а також багато ліків

Кременчуцький перинатальний центр отримав набори для репродуктивного здоров‘я від Фонду народонаселення ООН в Україні - UNFPA Ukraine. Про це повідомила заступниця мера Ольга Усанова.

До складу гуманітарного вантажу входять високоякісні і дороговартісні інструменти, зокрема сучасні набори для проведення гінекологічних обстежень, медичний інструментарій, що дозволяє виконувати маніпуляції та операції, які можуть бути необхідні жінкам, що зазнали насильства. Також надійшло багато ліків, в тому числі антибіотики, антисептики, а також препатати, які попереджають або допомагають лікувати хвороби, що передаються статевим шляхом.

Кременчук вже багато років співпрацюює з Фондом народонаселення ООН в Україні - UNFPA Ukraine. За цей час було реалізовано чимало спільних проєктів, спрямованих на вирішення нагальних соціальних проблем, профілактику шкідливих звичок, пропаганду здорового способу життя, попередження насильства в сім’ї тощо, – йдеться у повідомленні.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: перинатальний центр гуманітана допомога препараты ліки ООН
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