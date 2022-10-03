У Глобинській громаді запровадили масковий режим у громадських місцях і транспорті

У Глобинській громаді запровадили обов'язковий масковий режим у громадських місцях і транспорті. Такі вимоги діятимуть від 1 жовтня до 31 грудня. Про це повідомили у пресслужбі Глобинської міської територіальної громади.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на період воєнного стану фізичним особам і суб’єктам господарювання рекомендовано дотримуватися протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19.
Раніше ми писали, що на Кременчуччині «масковий режим» через коронавірусну інфекцію введений вже у трьох громадах.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер