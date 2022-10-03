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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У Глобинській громаді запровадили масковий режим у громадських місцях і транспорті

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 194

 

Кременчуцьким районом шириться посилення карантинних заходів

У Глобинській громаді запровадили обов'язковий масковий режим у громадських місцях і транспорті. Такі вимоги діятимуть від 1 жовтня до 31 грудня. Про це повідомили у пресслужбі Глобинської міської територіальної громади.

- Комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Глобинської міської ради прийнято рішення установити у Глобинській міській територіальній громаді з 1 жовтня до 31 грудня 2022 року заборону перебування в громадських будинках і спорудах, закладах торгівлі і громадського харчування, у громадському міському, приміському транспорті, в закладах освіти і охорони здоров’я без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, - йдеться у повідомленні.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на період воєнного стану фізичним особам і суб’єктам господарювання рекомендовано дотримуватися протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19.

- Водночас фізичним особам рекомендовано забезпечити отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, - додали у Глобинській міській раді.

Раніше ми писали, що на Кременчуччині «масковий режим» через коронавірусну інфекцію введений вже у трьох громадах.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Глобинська міська територіальна громада
Теги: COVID-19 ковід-19 коронавірус карантин масковий режим маски громадський транспорт заборона Глобине Глобинська міська територіальна громада
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