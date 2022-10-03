У центрі Кременчука водійка збила 14-річну дівчину, яка йшла по пішохідному переходу

Сьогодні, 19:28 Переглядів: 1 243

3-го жовтня близько 16.20 на перехресті вулиць Соборної та Небесної Сотні 31-річна водійка автомобіля Toyota збила 14-річну дівчину, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу.

Як повідомила Нацполіція Полтавської області, потерпілу з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини ДТП встановлюють слідчі Кременчуцького райуправління поліції.