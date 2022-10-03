Оформлення термінового закордонного паспорту подорожчало майже на 300 гривень

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В Україні збільшили вартість адмінпослуг у сфері міграції, які надаються в терміновому режимі. Як повідомили в Кременчуцькому центрі надання адмінпослуг із посиланням на Державну міграційну службу, вартість послуг збільшилась із 1 жовтня.

Так, вартість паспорта громадянина України для виїзду за кордон становить 1373 гривні (було 1085 гривень) – на 288 гривень дорожче.

Вартість паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм становить 742 гривні (було 498 гривень) – на 244 гривні дорожче.

При цьому у ЦНАПі наголосили, що під час війни можливі затримки з оформлення паспортних документів. Зауважують, що у разі звернення заявника з 1 жовтня з оплатою коштів за адміністративну послугу, за яку було сплачено раніше, необхідно буде здійснити відповідну доплату.

Нагадаємо, прийом замовників послуг у ЦНАПі здійснюють лише за попереднім записом. Телефони: 096-097-15-88, 050-255-15-88 у години роботи ЦНАП (пн - пт: 8.00 - 17.00, сб: 8.00-16.00). Для реєстрації в електронну чергу ЦНАП 24/7 - заходьте до вайбер-чату.