На Кременчуччині «масковий режим» через коронавірусну інфекцію введений вже у трьох громадах

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 354

У Кременчуцькій РВА закликають дотримуватися обмежень та вакцинуватися, щоб зупинити розповсюдження захворювання

У Кременчуцькому районі зростає рівень захворюваності на COVID-19, спричинений коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Станом на сьогодні вже три територіальні громади з 12, що є у районі, ввели обмеження, які у народі називають «масковий режим». Це Кременчуцька, Горішньоплавнівська та Семенівська територіальні громади.

Олег Лєднік пояснив, що районна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала посилити карантинні правила у трьох громадах. При зростанні рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію в інших громадах, там теж будуть посиленні карантинні заходи.