У Кременчуці сталася пожежа на площі 110 квадратних метрів

27 вересня близько 20.36 виникла пожежа на вулиці Івана Франка, про це сповістило Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС.
На місце виклику прибули рятувальники 15 ДПРЧ та встановили, що вогонь охопив шиферну покрівлю по дерев’яній обрешітці будинку на площі 110 квадратних метрів. О 21.37 пожежу локалізували та о 22.58 – ліквідували.
Полум'я знищило вживані речі, шиферну покрівлю та пошкодило електропобутові прилади. Постраждалих на пожежі не було.
Причина виникнення займання встановлюється.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер