Кременчуцьку волонтерку Тетяну Шаховцеву нагородили почесною грамотою Полтавської ОВА

Кременчуцьку волонтерку, бізнес-леді та голову громадської організації «Дух нації» Тетяну Шаховцеву нагородили почесною грамотою Полтавської обласної військової адміністрації.
Урочисте нагородження відбулось з нагоди Всесвітнього дня туризму. На захід запросили фахівців галузі, які після 24 лютого приєдналися до лав ЗСУ або почали займатися волонтерством. Вітаємо пані Тетяну із заслуженою нагородою!
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер