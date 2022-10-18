На Полтавщині зникла молода мати з немовлям – поліція шукала їх всю ніч

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До Полтавського районного управління поліції 18-го жовтня, близько 00.30, надійшло повідомлення від місцевого мешканця про зникнення його 19-річної дружини з 9-місячною дитиною. Поліція негайно розпочала пошукові заходи.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Полтавське районне управління поліції.

— Отримавши повідомлення про зникнення жінки з дитиною, на їх пошуки негайно долучилися підрозділи Полтавського районного управління поліції. Пошукові заходи тривали майже всю ніч і вранці, близько 8.30, оперативники поліції жінку та дитину розшукали. Вони перебували в одній із квартир у Шевченківському районі міста. З ними все добре. Ювенальні поліцейські з’ясовують обставини та причини даної події, — йдеться у повідомленні.