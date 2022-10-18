Як кременчужанам з епілепсією отримувати необхідні ліки безоплатно

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 156

При епілепсії пацієнти можуть отримувати необхідні ліки безоплатно. Про це заявили у Національній службі здоров'я України.

Для того, щоб кременчужанам отримати ліки від епілепсії безоплатно, спочатку невролог або психіатр має створити та внести до Електронної системи охорони здоров’я план лікування. Після чого лікар випише перший електронний рецепт на «Доступні ліки».

Якщо план лікування вже є, то рецепт зможе виписати навіть ваш сімейний лікар. Тож до кого звертатись зручніше - обирає пацієнт.

- Всього до програми «Доступні ліки» входить 27 торговельних назв лікарських засобів для лікування епілепсії. 5 з них пацієнти можуть отримати в аптеках безоплатно, інші з доплатою, - зауважили у НСЗУ.

Отримати ліки по рецепту можна в аптеці, яка має контракт з НСЗУ. Дізнатися адресу такої аптеки також можна за номером контакт-центру 16-77.





Раніше ми писали, у яких приватних клініках кременчужани можуть отримати безоплатну медичну допомогу.