МВС радить не наближатися до уламків дронів-камікадзе та повідомляти про місце їх падіння

У МВС рекомендують громадянам не наближатися до дронів-камікадзе «Shahed 136» і «Герань-2» та не чіпати їх уламки.
Про це у Телеграмі поінформувала пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
У МВС також радять громадянам, якщо вони чують звук цього БПЛА, намагатися найскоріше потрапити в укриття. Для цього підходять підвали та цокольні поверхи будинків, а також підземні паркінги.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер