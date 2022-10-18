МВС радить не наближатися до уламків дронів-камікадзе та повідомляти про місце їх падіння

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 163

У МВС рекомендують громадянам не наближатися до дронів-камікадзе «Shahed 136» і «Герань-2» та не чіпати їх уламки.

Про це у Телеграмі поінформувала пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

У МВС також радять громадянам, якщо вони чують звук цього БПЛА, намагатися найскоріше потрапити в укриття. Для цього підходять підвали та цокольні поверхи будинків, а також підземні паркінги.

— Тримайтеся подалі від адмінбудівель, стратегічних та військових об’єктів, автозаправних станцій. Якщо укриття далеко, дотримуйтеся правила «двох стін». Не ховайтеся у під’їздах, під арками, на сходах. Не залишайтеся в автотранспорті. Про переміщення БПЛА або про місце їхнього падіння повідомляйте за номером 102. Не наближайтеся до об'єкта, не чіпайте уламки, — зазначили у міністерстві.