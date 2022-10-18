Українців закликають готуватися до відключень електроенергії та води по всій країні через ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі. Про це 18 жовтня заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час телемарафону.
18 жовтня війська рф били дронами та ракетами по українських містах — Києву, Житомиру, Харкову, Дніпру, Запоріжжю, Кривому Рогу. Були прильоти по об'єктах енергетичної інфраструктури, що викликало в атакованих районах перебої з електрикою та водопостачанням.
Тимошенко попередив, що на українців найближчим часом чекають «важкі часи» з віяловими відключеннями електроенергії, оскільки росія поставила за мету залишити Україну без світла і тепла в зимовий період.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер