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Кременчук, Споживач, Україна, Світ

Українців закликають готуватися до відключень електроенергії та води

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 271

 

росія поставила за мету залишити Україну без світла і тепла в зимовий період

Українців закликають готуватися до відключень електроенергії та води по всій країні через ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі. Про це 18 жовтня заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час телемарафону.

— У нас критична ситуація по всій країні зараз. У нас залежить один регіон від іншого... Тому треба готуватися до того, що (не буде – ред.) як електроенергії, так і водопостачання чи теплопостачання, — казав Кирило Тимошенко.

18 жовтня війська рф били дронами та ракетами по українських містах — Києву, Житомиру, Харкову, Дніпру, Запоріжжю, Кривому Рогу. Були прильоти по об'єктах енергетичної інфраструктури, що викликало в атакованих районах перебої з електрикою та водопостачанням.

Тимошенко попередив, що на українців найближчим часом чекають «важкі часи» з віяловими відключеннями електроенергії, оскільки росія поставила за мету залишити Україну без світла і тепла в зимовий період.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: itvua.tv
Теги: відключення електроенергії відключення води війна Росія обстріли
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