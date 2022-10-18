У Кременчуці батько подав у розшук 15-річну дочку, яка не повернулася з занять

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 0

Кременчуцькі патрульні повернули додому неповнолітню дівчину, яку розшукував батько. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

Учора, 17 жовтня, близько 22.00 на спецлінію 102 зателефонував схвильований чоловік і розповів, що зникла його 15-річна донька, яка поїхала зранку на заняття та досі не повернулась. Подія трапилась на вулиці Локомотивній.

Отримавши прикмети зниклої, екіпаж вирушив на її пошуки. Патрульні знайшли дівчину на вулиці Переяслівській.

Неповнолітню поліцейські передали батьку та викликали слідчих для встановлення усіх обставин події.

Поліція звертається до батьків: аби надалі уникнути подібних неприємних ситуацій, уважно пильнуйте за дітьми! Пам’ятайте, що саме ви відповідальні за їхню безпеку та життя.