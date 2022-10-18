Прості речі рятують життя: у Кременчуці відбудеться безкоштовний семінар з домедичної допомоги

Херсонська Спарта, Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО, Вище професійне училище 7 міста Кременчука запрошують на семінари-тренінги з першої долікарської допомоги та інструктажі з техніки безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів.
Заняття безкоштовні. Кількість осіб у групі обмежена, тому реєстрація обов'язкова на сайті.
Перше заняття вже цієї неділі - 23.10 об 11.00 за адресою: вул. Вадима Пугачова, 14 (2-й корпус).
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер