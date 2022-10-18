Прості речі рятують життя: у Кременчуці відбудеться безкоштовний семінар з домедичної допомоги

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 159

Знання, що рятують життя

Херсонська Спарта, Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО, Вище професійне училище 7 міста Кременчука запрошують на семінари-тренінги з першої долікарської допомоги та інструктажі з техніки безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів.

— Під час війни дуже важливо не нехтувати своєю безпекою та бути свідомими. Прості речі рятують життя. А чітке розуміння алгоритму дій допоможе взяти себе в руки в екстреній ситуації та надати першу домедичну допомогу постраждалому, — йдеться у повідомленні.

Заняття безкоштовні. Кількість осіб у групі обмежена, тому реєстрація обов'язкова на сайті.

Перше заняття вже цієї неділі - 23.10 об 11.00 за адресою: вул. Вадима Пугачова, 14 (2-й корпус).