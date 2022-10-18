18 жовтня у Кременчуці на перехресті вулиць Шевченка і Миколаївської сталася ДТП. Про це повідомляють очевидці.
Зіштовхнулися Skoda та велосипедист. Після зіткнення, велосипедист відійшов убік — чекати на швидку. Протягом кількох хвилин після ДТП, мікроавтобус, певно, не помітив велосипеда і проїхався по ньому.
Рух на цій ділянці дороги ускладнено. Працюють патрульні.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер