Фотофакт: у центрі Кременчука сталася ДТП (уточнено)

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18 жовтня у Кременчуці на перехресті вулиць Шевченка і Миколаївської сталася ДТП. Про це повідомляють очевидці.

Зіштовхнулися Skoda та велосипедист. Після зіткнення, велосипедист відійшов убік — чекати на швидку. Протягом кількох хвилин після ДТП, мікроавтобус, певно, не помітив велосипеда і проїхався по ньому.

Рух на цій ділянці дороги ускладнено. Працюють патрульні.