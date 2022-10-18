БФ «Карітас Полтава» надаватиме ВПО грошову допомогу на оренди житла та оплату компослуг

Про можливість отримати матеріальну допомогу вимушеним переселенцям повідомляє у своєму Телеграм-каналі начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

- Наші партнери благодійний фонд «Карітас Полтава» надаватиме переселенцям грошову допомогу на компенсацію витрат на оплату оренди житла протягом 6 місяців та оплату комунальних послуг на опалювальний період 2022/2023 рр.

Її можуть отримати переселенці, які приїхали після 24 лютого та живуть у колективних центрах.

Реєстрація – в офісі організації в Полтаві (вул. Пилипа Орлика, 20/1). Телефони для довідок +380503464693, +380503464881, - написав очільник області.