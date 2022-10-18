БФ «Карітас Полтава» надаватиме ВПО грошову допомогу на оренди житла та оплату компослуг

Грошова допомога на оренду житла надається протягом 6 місяців, а на оплату комунальних послуг - на опалювальний період
Про можливість отримати матеріальну допомогу вимушеним переселенцям повідомляє у своєму Телеграм-каналі начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
- Наші партнери благодійний фонд «Карітас Полтава» надаватиме переселенцям грошову допомогу на компенсацію витрат на оплату оренди житла протягом 6 місяців та оплату комунальних послуг на опалювальний період 2022/2023 рр.
Її можуть отримати переселенці, які приїхали після 24 лютого та живуть у колективних центрах.
Реєстрація – в офісі організації в Полтаві (вул. Пилипа Орлика, 20/1). Телефони для довідок +380503464693, +380503464881, - написав очільник області.
Він назвав критерії відбору ВПО, які підпадають хоча б під один із шести критеріїв вразливості:
Для реєстрації заявник має надати такі документи:
З понеділка, 17 жовтня, працівники благодійного фонду «Карітас Полтава» у палаці культури «КрАЗ» проводять реєстрацію вимушених переселенців з Кременчука та Кременчуцького району на отримання грошової допомоги у розмірі 16200 грн на оплату комунальних послуг на опалювальний період 2022-2023 років. Реєстрацію проводять сьогодні та продовжать до завтра, 19 жовтня, з 9.00 до 16.00.
Нагадаємо, що про умови та категорії ВПО, які можуть отримати цю допомогу, розповів представник БО «БФ «Карітас Полтава» Ігор Журбенко.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер