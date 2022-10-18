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Кременчук, Полтавщина, Благодійність

БФ «Карітас Полтава» надаватиме ВПО грошову допомогу на оренди житла та оплату компослуг

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 195

 

Грошова допомога на оренду житла надається протягом 6 місяців, а на оплату комунальних послуг - на опалювальний період

Про можливість отримати матеріальну допомогу вимушеним переселенцям повідомляє у своєму Телеграм-каналі начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

- Наші партнери благодійний фонд «Карітас Полтава» надаватиме переселенцям грошову допомогу на компенсацію витрат на оплату оренди житла протягом 6 місяців та оплату комунальних послуг на опалювальний період 2022/2023 рр.

Її можуть отримати переселенці, які приїхали після 24 лютого та живуть у колективних центрах.

Реєстрація – в офісі організації в Полтаві (вул. Пилипа Орлика, 20/1). Телефони для довідок +380503464693, +380503464881, - написав очільник області.

Він назвав критерії відбору ВПО, які підпадають хоча б під один із шести критеріїв вразливості:

  • особа з інвалідністю;
  • особа має важке захворювання;
  • самотня людина поважного віку (60+) або домогосподарство, яке складається з одного-двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;
  • самотні матері/батьки чи опікуни неповнолітніх дітей, недієздатних людей;
  • багатодітні родини (три чи більше неповнолітніх дітей);
  • вагітні жінки або матері з дітьми до 3-х років.

Для реєстрації заявник має надати такі документи:

  • довідку з колективного центру про фактичне місце проживання;
  • паспорт;
  • довідку ВПО.
  • ідентифікаційний код;
  • рахунок ІBAN;
  • документи, що підтверджують критерій вразливості.

З понеділка, 17 жовтня, працівники благодійного фонду «Карітас Полтава» у палаці культури «КрАЗ» проводять реєстрацію вимушених переселенців з Кременчука та Кременчуцького району на отримання грошової допомоги у розмірі 16200 грн на оплату комунальних послуг на опалювальний період 2022-2023 років. Реєстрацію проводять сьогодні та продовжать до завтра, 19 жовтня, з 9.00 до 16.00.

Нагадаємо, що про умови та категорії ВПО, які можуть отримати цю допомогу, розповів представник БО «БФ «Карітас Полтава» Ігор Журбенко.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА благодійний фонд допомога ВПО переселенці
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