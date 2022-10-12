У яких приватних клініках кременчужани можуть отримати безоплатну медичну допомогу

Українці можуть отримувати медичну допомогу безоплатно не лише в комунальних, але і в приватних медичних закладах. Головна умова – наявність договору з НСЗУ. Про це повідомили в Національній службі здоров'я України.
В Україні первинну медичну допомогу за договором з НСЗУ надають 298 приватних та 674 лікарів-ФОП.
У Кременчуці таких закладів 5:
Пацієнту, який обрав свого лікаря у приватному закладі, доступний весь перелік послуг первинної медичної допомоги:
Спеціалізовану допомогу в Україні надають 111 приватних закладів та 11 лікарів-ФОП.
У Кременчуці таку допомогу приватні клініки безоплатно не надають, окрім вакцинації від COVID-19 в МСЧ «Нафтохімік».
Також в Україні 48 приватних закладів мають договір з НСЗУ на медичну допомогу дітям та дорослим в амбулаторних умовах. У Кременчуці - 0.
Хірургічні операції за договором з НСЗУ в Україні проводять 12 приватних закладів. У Кременчуці - 0.
15 приватних закладів в Україні уклали договір на новий напрям у цьогорічній програмі медгарантій – «Ведення вагітності в амбулаторних умовах». У Кременчуці - 0.
Раніше ми писали про те, що робити, якщо у лікарні «просять» заплатити за безоплатні послуги.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер