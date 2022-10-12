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Кременчук, Здоров'я

У яких приватних клініках кременчужани можуть отримати безоплатну медичну допомогу

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 244

 

Перелік послуг, адреси та номери телефонів клінік

Українці можуть отримувати медичну допомогу безоплатно не лише в комунальних, але і в приватних медичних закладах. Головна умова – наявність договору з НСЗУ. Про це повідомили в Національній службі здоров'я України.

В Україні первинну медичну допомогу за договором з НСЗУ надають 298 приватних та 674 лікарів-ФОП.

У Кременчуці таких закладів 5:

  • Клініка «Сімейна»
    проспект Свободи, 156
    066 567 05 57
  • Амбулаторія сімейної медицини «СіМеД»
    квартал 101, 10-г
    096 844 98 56
  • «Український медичний центр сімейного здоров'я»
    квартал 274, 4
    067 880 90 97
  • Клініка сімейної медицини «МедАльянс»
    вул. Академіка Маслова, 24
    093 007 04 64
  • Медико-санітарна частина «Нафтохімік»
    вул. Свіштовська, 3
    050 281 14 22

Пацієнту, який обрав свого лікаря у приватному закладі, доступний весь перелік послуг первинної медичної допомоги:

  • динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів, зокрема з діагностованими хронічними захворюваннями;
  • діагностика, лікування, направлення за потреби до вузьких спеціалістів;
  • вакцинація за державним календарем;
  • надання консультацій (наприклад, щодо дієти, здорового способу життя тощо);
  • надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій;
  • спостереження за неускладненою вагітністю;
  • вимірювання артеріального тиску;
  • електрокардіограма;
  • вимірювання ваги, зросту, окружності талії;
  • лабораторні дослідження (загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, глюкоза крові, загальний холестерин);
  • швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити.

Спеціалізовану допомогу в Україні надають 111 приватних закладів та 11 лікарів-ФОП.

У Кременчуці таку допомогу приватні клініки безоплатно не надають, окрім вакцинації від COVID-19 в МСЧ «Нафтохімік».

Також в Україні 48 приватних закладів мають договір з НСЗУ на медичну допомогу дітям та дорослим в амбулаторних умовах. У Кременчуці - 0.

Хірургічні операції за договором з НСЗУ в Україні проводять 12 приватних закладів. У Кременчуці - 0.

15 приватних закладів в Україні уклали договір на новий напрям у цьогорічній програмі медгарантій – «Ведення вагітності в амбулаторних умовах». У Кременчуці - 0.


Раніше ми писали про те, що робити, якщо у лікарні «просять» заплатити за безоплатні послуги.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: безоплатна медицина послуги безоплатно програма медичних гарантій НСЗУ медична допомога довідник
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