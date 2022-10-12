У яких приватних клініках кременчужани можуть отримати безоплатну медичну допомогу

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 244

Українці можуть отримувати медичну допомогу безоплатно не лише в комунальних, але і в приватних медичних закладах. Головна умова – наявність договору з НСЗУ. Про це повідомили в Національній службі здоров'я України.

В Україні первинну медичну допомогу за договором з НСЗУ надають 298 приватних та 674 лікарів-ФОП.

У Кременчуці таких закладів 5:

Клініка «Сімейна»

проспект Свободи, 156

066 567 05 57

проспект Свободи, 156 066 567 05 57 Амбулаторія сімейної медицини «СіМеД»

квартал 101, 10-г

096 844 98 56

квартал 101, 10-г 096 844 98 56 «Український медичний центр сімейного здоров'я»

квартал 274, 4

067 880 90 97

квартал 274, 4 067 880 90 97 Клініка сімейної медицини «МедАльянс»

вул. Академіка Маслова, 24

093 007 04 64

вул. Академіка Маслова, 24 093 007 04 64 Медико-санітарна частина «Нафтохімік»

вул. Свіштовська, 3

050 281 14 22

Пацієнту, який обрав свого лікаря у приватному закладі, доступний весь перелік послуг первинної медичної допомоги:

динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів, зокрема з діагностованими хронічними захворюваннями;

діагностика, лікування, направлення за потреби до вузьких спеціалістів;

вакцинація за державним календарем;

надання консультацій (наприклад, щодо дієти, здорового способу життя тощо);

надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій;

спостереження за неускладненою вагітністю;

вимірювання артеріального тиску;

електрокардіограма;

вимірювання ваги, зросту, окружності талії;

лабораторні дослідження (загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, глюкоза крові, загальний холестерин);

швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити.

Спеціалізовану допомогу в Україні надають 111 приватних закладів та 11 лікарів-ФОП.

У Кременчуці таку допомогу приватні клініки безоплатно не надають, окрім вакцинації від COVID-19 в МСЧ «Нафтохімік».

Також в Україні 48 приватних закладів мають договір з НСЗУ на медичну допомогу дітям та дорослим в амбулаторних умовах. У Кременчуці - 0.

Хірургічні операції за договором з НСЗУ в Україні проводять 12 приватних закладів. У Кременчуці - 0.

15 приватних закладів в Україні уклали договір на новий напрям у цьогорічній програмі медгарантій – «Ведення вагітності в амбулаторних умовах». У Кременчуці - 0.





Раніше ми писали про те, що робити, якщо у лікарні «просять» заплатити за безоплатні послуги.