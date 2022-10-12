На Кременчуччині водна поліція викрила факт забруднення землі – асенізатори вилили нечистоти

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Розпочато досудове розслідування – відібрані з місця події зразки ґрунту відправлені на експертизу

Працівники сектору поліцейської діяльності на воді (м. Кременчук) виявили порушення порядку утилізації відходів неподалік одного із сіл Градизької територіальної громади. Відібрані з місця події зразки ґрунту відправлені на судову експертизу.

Про це повідомляє Відділ з комунікації поліції Полтавщини з посилання на Кременчуцьке районне управління поліції.

Як повідомив очільник водної поліції Дмитро Кисліченко, правоохоронці задокументували незаконний вилив нечистот з двох вантажівок неподалік лісопосадки та сільськогосподарського поля. Незаконно утилізовані відходи були зібрані асенізаторами на одній з місцевих ферм.

За даним фактом слідчим підрозділом відділу № 1 Кременчуцького райуправління, за процесуального керівництва Глобинської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.239 (Забруднення земель відходами, шкідливими для довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил) Кримінального кодексу України.