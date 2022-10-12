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Кременчук, Україна, Світ

Понад 50 мітингів у 50 країнах: День Захисника України відзначатимуть по всьому світу

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 245

 

Українці за кордоном покажуть, що в цей час наші воїни на передовій захищають цінності всього цивілізованого світу

У 50 країнах відбудуться мітинги в рамках Всесвітньої компанії  #DefendingUkraine до Дня Захисників України. 

Організатори повідомили, що 14 по 16 жовтня планують провести понад 50 мітингів по всьому світу. 

Метою компанії є донести важливість незалежності України, зберегти її та відновити цілісність країни завдяки перемозі над країною-агресором.

- Українські захисники й захисниці сьогодні уособлюють героїзм та відвагу воїнів багатьох поколінь, воїнів різних країн – усіх, хто протягом століть боронив ідеали свободи, відстоював державність і виборював незалежність, – зазначають організатори акції #DefendingUkraine.

Мітинги планують провести в:

  • Австралії;
  • Австрії;
  • Бельгії;
  • Кіпрі;
  • Чехії;
  • Данії;
  • Фінляндії;
  • Греція;
  • Литва;
  • Латвія;
  • Мальта;
  • Молдова;
  • Франції;
  • Німеччині;
  • Італії;
  • Польщі;
  • Швеції;
  • Нідерланди;
  • Норвегія;
  • Словенія;
  • Іспанія;
  • Швейцарія
  • США;
  • Канаді.

Під час мітингів учасники будуть ставати у символічне «Коло оборони» навколо пам’ятників, будівель чи впізнаваних споруд у своїх містах, ніби захищаючи те, що всередині (символ свободи, демократії чи свободи).

Таким чином українці за кордоном покажуть, що в цей час наші воїни на передовій захищають цінності всього цивілізованого світу.

Одним з меседжів акції також буде вимога негайно зупинити росію. Оскільки ця країна-терорист розуміє виключно мову сили, отже й Україні потрібна сучасна західна зброя.

Щоб приєднатися до акції за кордоном, варто заповнити форму. Це допоможе організаторам розрахувати кількість учасників. 

За бажанням можна буде також залишити побажання для захисників України на прапорах, які потім передадуть українським воїнам.

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Автор: Віктор Крук
Теги: мітинг День захисника України
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