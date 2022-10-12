На Полтавщині суд скасував рішення селищної ради, яким закрили дитячо-юнацьку спортшколу

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У травні 2021 року рішенням сесії Великобагачанської селищної ради без погодження з Міністерством молоді та спорту України ліквідували Великобагачанську дитячо-юнацьку спортивну школу. Але, за повідомленням Полтавської обласної прокуратури, наразі суд задовольнив позов прокуратури про скасування цього рішення.

У закладі діяло 5 секцій (з футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, легкої атлетики), які відвідувало понад 300 дітей. А рішення, ухвалене органом місцевого самоврядування, порушувало гарантовані Основним Законом права дітей на освіту.

Окрім цього, з початком великої війни в Україні Великобагачанська територіальна громада стала прихистком для людей, які тікали із зони бойових дій. На момент подання позову серед вимушених переселенців налічувалося 357 дітей. Тож наявність спортивної школи на території громади – це можливість оздоровлення, фізичного розвитку та змістовного дозвілля.

Щоб поновити права дітей, Полтавська обласна прокуратура звернулася до Полтавського окружного адміністративного суду з позовом, який наразі задоволений – рішення селищної ради визнали протиправним та скасували. Триває час на апеляційне оскарження.