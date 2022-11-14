Футболісти «Кременя» стартували в Кубку ДЮФЛУ

Сьогодні, 08:25 Переглядів: 175

МФК «Кремінь» стартував у Кубку Дитячо-юнацької футбольної ліги. Змагання пройдуть у два етапи. Перший етап — це ігри в групі в одне коло. Далі дві кращі команди з групи виходять в 1/8 і грають на виліт. Про це повідомляє пресслужба МФК «Кремінь».

«Кремінь» бере участь 4 віковими категоріями:

U-17 (2006 р.н) тренер Олександр Янковський;

U-16 (2007 р.н) тренер Сергій Мурадян;

U-15 (2008 р.н) тренер Антон й Олександр Диндікови;

U-14 (2009 р.н) тренер Володимир Дичко та Олександр Поляков.

12 та 13 листопада кременуцькі команди зіграли перші ігри в Кубку.

- Сьогодні було все: повітряна тривога, півторагодинне очікування поновлення гри, нереалізований пенальті при рахунку 2-1 на нашу користь і 20 хвилин гри в суцільній темряві. Дуже чудна гра... - зауважив тренер «Кремінь» 2008 Антон Диндіков.

Результати змагань: