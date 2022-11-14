Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Кременчук, Спорт, Кременчук

Футболісти «Кременя» стартували в Кубку ДЮФЛУ

Сьогодні, 08:25 Переглядів: 175

Ігри відбулися 12 та 13 листопада

МФК «Кремінь» стартував у Кубку Дитячо-юнацької футбольної ліги. Змагання пройдуть у два етапи. Перший етап — це ігри в групі в одне коло. Далі дві кращі команди з групи виходять в 1/8 і грають на виліт. Про це повідомляє пресслужба МФК «Кремінь». 

«Кремінь» бере участь 4 віковими категоріями:

  • U-17 (2006 р.н)  тренер Олександр Янковський;
  • U-16 (2007 р.н) тренер Сергій Мурадян;
  • U-15 (2008 р.н) тренер Антон й Олександр Диндікови;
  • U-14 (2009 р.н) тренер Володимир Дичко та Олександр Поляков.

12 та 13 листопада кременуцькі команди зіграли перші ігри в Кубку. 

- Сьогодні було все: повітряна тривога, півторагодинне очікування поновлення гри, нереалізований пенальті при рахунку 2-1 на нашу користь і 20 хвилин гри в суцільній темряві. Дуже чудна гра... - зауважив тренер «Кремінь» 2008 Антон Диндіков.

Результати змагань:

  • Арсенал (Київ) 2006 - Кремінь 2006 - 2:1
  • КДЮСШ Ніка (Київ) 2007 - Кремінь 2007 - 1:2
  • Арсенал (Київ) 2008 - Кремінь 2008 - 2:2
  • ДЮСШ-1 (Київ) 2009 - Кремінь 2009 - 1:1

 

0
Автор: Альона Душенко Джерело фото: МФК "Кремінь"
Теги: футбол Кремінь
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 44 від 3 листопада 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

Всі pdf

Вверх