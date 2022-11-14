Футболісти «Кременя» стартували в Кубку ДЮФЛУ

Ігри відбулися 12 та 13 листопада
МФК «Кремінь» стартував у Кубку Дитячо-юнацької футбольної ліги. Змагання пройдуть у два етапи. Перший етап — це ігри в групі в одне коло. Далі дві кращі команди з групи виходять в 1/8 і грають на виліт. Про це повідомляє пресслужба МФК «Кремінь».
«Кремінь» бере участь 4 віковими категоріями:
- U-17 (2006 р.н) тренер Олександр Янковський;
- U-16 (2007 р.н) тренер Сергій Мурадян;
- U-15 (2008 р.н) тренер Антон й Олександр Диндікови;
- U-14 (2009 р.н) тренер Володимир Дичко та Олександр Поляков.
12 та 13 листопада кременуцькі команди зіграли перші ігри в Кубку.
- Сьогодні було все: повітряна тривога, півторагодинне очікування поновлення гри, нереалізований пенальті при рахунку 2-1 на нашу користь і 20 хвилин гри в суцільній темряві. Дуже чудна гра... - зауважив тренер «Кремінь» 2008 Антон Диндіков.
Результати змагань:
- Арсенал (Київ) 2006 - Кремінь 2006 - 2:1
- КДЮСШ Ніка (Київ) 2007 - Кремінь 2007 - 1:2
- Арсенал (Київ) 2008 - Кремінь 2008 - 2:2
- ДЮСШ-1 (Київ) 2009 - Кремінь 2009 - 1:1
Автор: Альона Душенко
Джерело фото: МФК "Кремінь"
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