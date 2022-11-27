Українська громада в Албанії вшанувала пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 244

Українська громада в Албанії 26 листопада доєдналася до всесвітньої акції «Запали свічку» на згадку про всіх, хто загинув під час Голодомору 1932-1933 років. Цього року вона пройшла під особливим гаслом: «Пам'ятаємо, єднаймося, перемагаємо!».

Захід відбувся в самому центрі Тірани, тож до нього доєдналися і небайдужі місцеві мешканці. Вони добре знають, що таке голод — адже Албанія теж пройшла через подібні випробовування у повоєнні часи.

Посол України в Албанії Володимир Шкуров розповів присутнім, як радянська влада вчинила геноцид українського народу в 30-ті роки минулого століття і як намагається повторити ті звірства сучасна росія. Але світ змінився, і геноциду в ньому місця немає. Саме тому сьогодні Україна розпочала гуманітарну ініціативу «Зерно з України», яка покликана врятувати від голоду найбідніші країни світу. Перші кораблі з зерном вже прямують до Ефіопії та Сомалі.

На великому екрані присутні переглянули документальний фільм, у якому докладно розповіли про Голодомор і як світова преса замовчувала цю тему. Як іноземні журналісти мовчали про те, що відбувається на українській землі, адже боялися втратити акредитацію. Кореспондент New York Times Уолтер Дюранті у 1932 році навіть отримав Пулітцерівську премію за репортажі про сталінські «п'ятирічки» — а в цей час мільйони українців помирали страшною смертю. Лише двоє — Малкольм Меггрідж та Гарет Джонс — наважились розповісти правду про жахливі події тих часів, проте не всі їхні матеріали дійшли до читача. До 1987 року будь-яка згадка про Голодомор залишалася під забороною.

Але тепер людство прозріло. Вже 22 країни визнали Голодомор геноцидом українського народу, і є велика ймовірність, що незабаром до них доєднається й Албанія: днями пан Шкуров звернувся до тутешнього парламенту з відповідною пропозицією.

Наприкінці заходу українці запалили свічки в пам'ять про усіх, хто загинув смертю мучеників, про тих, чиї імена радянська влада марно намагалася старти з нашої пам'яті.