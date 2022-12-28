На Полтавщині дитсадки відвідує понад 1,2 тисяч маленьких переселенців, а школи - 5,5 тисяч

До Полтавщини переїхали понад 200 тис. внутрішньо переміщених осіб. Зокрема й багато сімей із дітьми, яких наші заклади освіти прийняли як рідних: у дитсадках Полтавщини виховуються понад 1,2 тис. дітей з сімей переселенців, а у школах області навчаються близько 5,5 тис. дітей-ВПО.
Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
За його словами, більшість шкіл в області використовують очну та змішану форму навчання (340 закладів), а працюють дистанційно 188 шкіл.
Облаштовані укриття у 387 школах із 528.
Прийняла Полтавщина й педагогів-переселенців і цілі навчальні заклади з зони бойових дій:
Нещодавно ми писали про те, скільки коштуватиме харчування для учнів навчальних закладів, які належать до спільної власності на Полтавщині.
Нагадуємо, що у Кременчуці наступного року молодших школярів безплатно не годуватимуть.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер