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Кременчук, Освіта

На Полтавщині дитсадки відвідує понад 1,2 тисяч маленьких переселенців, а школи - 5,5 тисяч

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 123

 

Полтавщина прихистила понад 200 тисяч переселенців

До Полтавщини переїхали понад 200 тис. внутрішньо переміщених осіб. Зокрема й багато сімей із дітьми, яких наші заклади освіти прийняли як рідних: у дитсадках Полтавщини виховуються понад 1,2 тис. дітей з сімей переселенців, а у школах області навчаються близько 5,5 тис. дітей-ВПО.

Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

За його словами, більшість шкіл в області використовують очну та змішану форму навчання (340 закладів), а працюють дистанційно 188 шкіл.

Облаштовані укриття у 387 школах із 528.

 

— 100% укриттів у закладах освіти Полтавщини мають Wi-Fi, — заявив Дмитро Лунін.

Прийняла Полтавщина й педагогів-переселенців і цілі навчальні заклади з зони бойових дій:

  • 199 педагогів-переселенців працевлаштовані до закладів освіти області;
  • в область переїхали 1 університет, 6 фахових коледжів та 1 центр профтехосвіти з Луганщини, і 5 закладів фахової передвищої освіти з Донеччини.
— Яким би важким не видався 2022-ий рік для дорослих, ми насамперед маємо подбати про наших дітей і дати їм належну освіту, — наголосив Дмитро Лунін.

Нещодавно ми писали про те, скільки коштуватиме харчування для учнів навчальних закладів, які належать до спільної власності на Полтавщині.

Нагадуємо, що у Кременчуці наступного року молодших школярів безплатно не годуватимуть.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: дитячі садочки школи ВПО переселенці укриття Wi-Fi статистика Полтавська ОВА
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