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Кременчук, Гроші

Зведений бюджет територіальних громад Кременчуцького району на 2023 рік перевищує 5 млрд грн

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 209

 

А видатки громади запланували у своїх бюджетах на 246 млн грн більше

Усі 12 територіальних громад Кременчуцького району зустрічають 2023 рік з ухваленим бюджетом.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Вступаємо у новий рік з новим бюджетом. У 2022 році бюджет громад виконувався не повністю, зокрема бюджет розвитку. Багато коштів було спрямовано на підтримку ЗСУ. Тому, при формуванні бюджетів на наступний рік громади враховували потреби освіти, закладів охорони здоров’я, закладали кошти на відродження об’єктів інфраструктури та допомогу армії, — заявив Олег Лєднік.

Він повідомив, що зведений бюджет усіх 12 територіальних громад району по доходах складає 5 млрд 206 млн грн. А сума видатків усіх громад району запланована на рівні 5 млрд 452 млн грн, тобто дефіцит бюджетів перевищує 246 млн грн.

— Цей дефіцит буде покриватися за рахунок кредитних коштів та інвестицій. Одне з головних завдань на наступний рік — відродити повноцінний освітній процес в усіх навчальних закладах району, для чого потрібно створити відповідні умови. На жаль, у нас вже майже 3 роки більшість дітей не ходить до шкіл — спочатку через Ковід, тепер через війну. А діти – це наше головне надбання, це наше майбутнє, — зауважив Олег Лєднік.
У Кременчуці затвердили бюджет на 2023 рік
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район бюджет Кременчука видатки доходи бюджет розвитку
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