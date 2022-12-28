Зведений бюджет територіальних громад Кременчуцького району на 2023 рік перевищує 5 млрд грн

Усі 12 територіальних громад Кременчуцького району зустрічають 2023 рік з ухваленим бюджетом.
Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він повідомив, що зведений бюджет усіх 12 територіальних громад району по доходах складає 5 млрд 206 млн грн. А сума видатків усіх громад району запланована на рівні 5 млрд 452 млн грн, тобто дефіцит бюджетів перевищує 246 млн грн.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер