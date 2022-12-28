Вчора у Полтаві вшановували лікарів: вручали державні та обласні грамоти й подяки

27 грудня в обласному центрі вручали лікарям Полтавщини Почесні Грамоти Кабінету Міністрів, Подяки Прем’єр-міністра, медалі Ради національної безпеки і оборони України та Почесні грамоти обласної адміністрації.
Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
Раніше ми писали, що студента Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського Юрія Погорільця нагородили орденом «За мужність» ІІ ступеня.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер