Вчора у Полтаві вшановували лікарів: вручали державні та обласні грамоти й подяки

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 415

Відзначали тих, хто щодня «на передовій» боротьби за здоров'я людей

27 грудня в обласному центрі вручали лікарям Полтавщини Почесні Грамоти Кабінету Міністрів, Подяки Прем’єр-міністра, медалі Ради національної безпеки і оборони України та Почесні грамоти обласної адміністрації.

Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

— Відзначили тих, хто щодня «на передовій» боротьби за здоров'я людей, — наших медиків. Вони тримають свій «фронт», попри навантаження, яке зросло в рази. Лікування переселенців, поранених і повсякденна робота. Все це — на їхніх плечах, — розповів вів.

Раніше ми писали, що студента Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського Юрія Погорільця нагородили орденом «За мужність» ІІ ступеня.