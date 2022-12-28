У Кременчуцькій РВА нагадали про ракетні обстріли району, знищений «Амстор» та загиблих

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Триває 308-ма доба героїчного спротиву українського народу широкомасштабному вторгненню російських військ на територію України.

Наприкінці року під час брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік нагадав журналістам про сумну статистику цієї війни для нашого району: ракетні обстріли, знищений разом з людьми ТЦ «Амстор», зруйновані внаслідок обстрілів житлові будинки у Чечелевому та Ялинцях і загиблих Героїв.

— 2022 рік був для Кременчуччини, як і для всієї країни, дуже складним. Полтавщина 52 рази була обстріляна ракетами ворога. Усього прилетіло 101 ракета і більшість з них на територію нашого району. Повітряна тривога цього року звучала 855 разів протягом 280 днів — тобто майже щодня, а загалом — 740 годин. Найбільш трагічна подія сталася 27 червня, коли російська ракета влучила у ТЦ «Амстор» , в якому знаходились люди. На жаль, 22 людини загинули. Від ракетних обстрілів постраждали Чечелеве Ялинці , де пошкоджено або зруйновано загалом понад 80 будинків. Попри все це та за допомогою громад і держави у цих селах налагоджено нормальне життя, а постраждалим надана допомога, — зазначив Олег Лєднік.

Він також зауважив, що наразі енергетики працюють над тим, щоб поновити пошкоджені ворогом об’єкти енергетичної інфраструктури, щоб забезпечити населення та промислові підприємства електроенергією.