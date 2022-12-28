У Кременчуцькій РВА нагадали про ракетні обстріли району, знищений «Амстор» та загиблих

Триває 308-ма доба героїчного спротиву українського народу широкомасштабному вторгненню російських військ на територію України.
Наприкінці року під час брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік нагадав журналістам про сумну статистику цієї війни для нашого району: ракетні обстріли, знищений разом з людьми ТЦ «Амстор», зруйновані внаслідок обстрілів житлові будинки у Чечелевому та Ялинцях і загиблих Героїв.
Він також зауважив, що наразі енергетики працюють над тим, щоб поновити пошкоджені ворогом об’єкти енергетичної інфраструктури, щоб забезпечити населення та промислові підприємства електроенергією.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер