Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Кременчук, Путін проти українського народу

У Кременчуцькій РВА нагадали про ракетні обстріли району, знищений «Амстор» та загиблих

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 319

 

Полтавщина з початку широкомасштабної війни пережила 52 ракетні обстріли

Триває 308-ма доба героїчного спротиву українського народу широкомасштабному вторгненню російських військ на територію України.

Наприкінці року під час брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік нагадав журналістам про сумну статистику цієї війни для нашого району: ракетні обстріли, знищений разом з людьми ТЦ «Амстор», зруйновані внаслідок обстрілів житлові будинки у Чечелевому та Ялинцях і загиблих Героїв.

— 2022 рік був для Кременчуччини, як і для всієї країни, дуже складним. Полтавщина 52 рази була обстріляна ракетами ворога. Усього прилетіло 101 ракета і більшість з них на територію нашого району. Повітряна тривога цього року звучала 855 разів протягом 280 днів — тобто майже щодня, а загалом — 740 годин. Найбільш трагічна подія сталася 27 червня, коли російська ракета влучила у ТЦ «Амстор», в якому знаходились люди. На жаль, 22 людини загинули. Від ракетних обстрілів постраждали Чечелеве і Ялинці, де пошкоджено або зруйновано загалом понад 80 будинків. Попри все це та за допомогою громад і держави у цих селах налагоджено нормальне життя, а постраждалим надана допомога, — зазначив Олег Лєднік.

Він також зауважив, що наразі енергетики працюють над тим, щоб поновити пошкоджені ворогом об’єкти енергетичної інфраструктури, щоб забезпечити населення та промислові підприємства електроенергією.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА Амстор Чечелеве Ялинці ракетний обстріл
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 51 від 22 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх