Сьогодні у Кременчуці стартує І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук

Наукові товариства учнів працюють у 18 закладах середньої освіти Кременчука. Щороку вони представляють на І етапі близько 400 проєктів у 57 наукових секціях. П’ятірку лідерів складають Кременчуцькі ліцеї: № 30 «Олімп», №11 «Гарант», № 4 «Кремінь», № 10 «Лінгвіст» та № 25 «Гуманітарний колегіум».
Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
За словами керівника Кременчуцького міського наукового товариства МАН України, Заслуженого працівника освіти України Олени Сьомик, серед випускників Кременчуцької філії МАНу 1944 призери обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.
Діти активно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. За час свого існування 219 вихованців Кременчуцького міського наукового товариства стали Всеукраїнськими призерами. З них 37 здобули перемогу. 30 юних науковців були нагороджені Президентськими стипендіями. Серед значущих здобутків юних науковців авторські проєкти, що мають патенти на втілення.
Варто зазначити, що науково-дослідницька робота в місті здійснюється у співпраці з такими вищими навчальними закладами України:
Упродовж кількох років діє система адресної підтримки обдарованості: щорічні премії командам із найвищою результативністю, стипендії призерам Всеукраїнських конкурсів, нагородження переможців.
Раніше ми писали, що в Україні стартував ХІІІ всеукраїнський конкурс для старшокласників «Я — журналіст!»: розкажіть світові про незламність українців.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер