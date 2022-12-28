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Кременчук, Освіта

Сьогодні у Кременчуці стартує І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 252

 

Нинішній конкурс – захист стартує у надскладних умовах, коли в Україні триває повномасштабна війна

Наукові товариства учнів працюють у 18 закладах середньої освіти Кременчука. Щороку вони представляють на І етапі близько 400 проєктів у 57 наукових секціях. П’ятірку лідерів складають Кременчуцькі ліцеї: № 30 «Олімп», №11 «Гарант», № 4 «Кремінь», № 10 «Лінгвіст» та № 25 «Гуманітарний колегіум».

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За словами керівника Кременчуцького міського наукового товариства МАН України, Заслуженого працівника освіти України Олени Сьомик, серед випускників Кременчуцької філії МАНу 1944 призери обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Діти активно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. За час свого існування 219 вихованців Кременчуцького міського наукового товариства стали Всеукраїнськими призерами. З них 37 здобули перемогу. 30 юних науковців були нагороджені Президентськими стипендіями. Серед значущих здобутків юних науковців авторські проєкти, що мають патенти на втілення.

— Навіть в умовах війни, у 2022 р., 11 юних науковців Кременчука захищали свої проєкти на загальнонаціональному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України й досягли високих результатів, — розповіла Олена Сьомик.

Варто зазначити, що науково-дослідницька робота в місті здійснюється у співпраці з такими вищими навчальними закладами України:

  • Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського;
  • Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
  • Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;
  • Національний фармацевтичний університет;
  • Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.

Упродовж кількох років діє система адресної підтримки обдарованості: щорічні премії командам із найвищою результативністю, стипендії призерам Всеукраїнських конкурсів, нагородження переможців.

Раніше ми писали, що в Україні стартував ХІІІ всеукраїнський конкурс для старшокласників «Я — журналіст!»: розкажіть світові про незламність українців.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Всеукраїнський конкурс МАН
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