У міській дитячій лікарні розпочав роботу кабінет цифрової рентгенографії

У міській дитячій лікарні після капітального ремонту розпочав роботу кабінет цифрової рентгенографії.
Про це повідомив Віталій Малецький, кременчуцький міський голова.
Раніше в цьому кабінеті стояв рентген РУМ радянського зразка, який останні 15 років майже не працював, а тепер новий сучасний цифровий рентген-апарат європейського виробництва, якому не потрібна дороговартісна плівка — знімки можна негайно переслати через Інтернет.
Він дозволяє оперативно робити знімки у будь-якому положенні, що важливо при діагностиці травмованих пацієнтів, і дає значно меншу дозу опромінення, ніж старі радянські. Тож діагностика і лікування маленьких пацієнтів буде проходити на європейському рівні.
Раніше ми писали, що у дитячій лікарні відремонтують рентгенологічне обладнання.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер