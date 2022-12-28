У міській дитячій лікарні розпочав роботу кабінет цифрової рентгенографії

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У міській дитячій лікарні після капітального ремонту розпочав роботу кабінет цифрової рентгенографії.

Про це повідомив Віталій Малецький, кременчуцький міський голова.

Раніше в цьому кабінеті стояв рентген РУМ радянського зразка, який останні 15 років майже не працював, а тепер новий сучасний цифровий рентген-апарат європейського виробництва, якому не потрібна дороговартісна плівка — знімки можна негайно переслати через Інтернет.



Він дозволяє оперативно робити знімки у будь-якому положенні, що важливо при діагностиці травмованих пацієнтів, і дає значно меншу дозу опромінення, ніж старі радянські. Тож діагностика і лікування маленьких пацієнтів буде проходити на європейському рівні.

— Важливо, що діагностування на новому рентген-апараті буде безоплатним, — заявив міський голова.

Раніше ми писали, що у дитячій лікарні відремонтують рентгенологічне обладнання.