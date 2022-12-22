Розкажіть світові про незламність українців: стартував ХІІІ всеукраїнський конкурс для старшокласників «Я — журналіст!»

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1 грудня розпочався прийом робіт на XIII всеукраїнський конкурс учнівських творчих робіт «Я — журналіст!». Цільова аудиторія конкурсу — учні 8-11 класів загальноосвітніх шкіл, а також учні та студенти профтехучилищ та коледжів. Ключовим словом цьогорічного конкурсу організатори визначили незламність.

Організатор конкурсу — секретар Національної спілки журналістів України, засновник Школи універсального журналіста Віталій Голубєв.

Співорганізатори — Видавничий дім «ОГО», Департамент освіти та науки Рівненської облдержадміністрації та Національний університет «Острозька академія». Цьогорічний конкурс проходить за підтримки Рівненської обласної військової адміністрації (начальник Віталій Коваль).

Як зазначається у Положенні про конкурс, повне формулювання конкурсної теми звучить так: «Розповідаю світові про незламність українців». Учасники можуть розкривати цю тему, розповідаючи про незламність захисників України на фронті, а можуть висвітлити її на прикладах волонтерської діяльності, роботи вчителів, медиків, енергетиків, журналістів, підприємців, усіх, хто своєю самовідданою працею, своєю незламністю зміцнює Україну в умовах протистояння російській військовій агресії, робить внесок у нашу майбутню перемогу.

Робота може бути підготовлена в будь-якому жанрі, який обере учень — твір-роздум, інтерв’ю, портрет, репортаж тощо. На конкурс прийматимуть статті, фото та відео. Участь безкоштовна. Роботи прийматимуть до 1 березня 2023 року, оголосити підсумки й нагородити переможців планують у квітні 2023 року.

Конкурс «Я — журналіст!» проводиться з 2009 року. Народився він у Рівному, а з 2016 року став всеукраїнським. Відтоді нагородження переможців відбувається у Національній спілці журналістів України.

Щороку конкурс «Я — журналіст!» збирає 500-800 учасників з усіх областей нашої держави. Традиційно найбільше конкурсантів — зі східних і південних регіонів України. Про призовий фонд дбає його організатор, залучаючи, за можливості, меценатів. Роботи переможців і учасників публікують на сайті «Я — журналіст!» за посиланням ij.ogo.ua.

Умови конкурсу «Я — журналіст!» 2022 року можна прочитати ТУТ.

Нагородження переможців ювілейного десятого конкурсу «Я – журналіст!» 2019 року



