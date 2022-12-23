Додаткових вихідних на новорічно-різдвяні свята не буде

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 469

Цього року українці не матимуть додаткових вихідних на Новий рік та Різдво через війну.

Святкові дні у 2022 та 2023 році випадають на суботу або неділю.

Так, у березні 2022 року Верховна Рада прийняла закон, що змінив трудове законодавство через воєнний стан — він передбачає скасування перенесення вихідних, що були передбачені Кодексом законів про працю та скасовує усі святкові дні.

Без воєнного стану українці мали б три додаткові вихідні на різдвяні свята та Новий рік:

понеділок, 26 грудня, замість неділі, 25 грудня — Різдво за григоріанським календарем;

понеділок, 2 січня, замість неділі, 1 січня — Новий рік;

понеділок, 9 січня, замість суботи, 7 січня — Різдво за юліанським календарем.

Водночас таке скасування стосується державних компаній. Приватний бізнес має право надавати своїм працівникам святкові вихідні за бажанням.

Нагадаємо, цьогоріч Православна церква України дозволила святкувати Православне Різдво за західним стилем або за григоріанським календарем, а саме 25 грудня. Якщо святкувати Різдво 25 грудня, то зміщаються і дати інших зимових свят, зокрема Дня Святого Миколая.