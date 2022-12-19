План по доходам свого бюджету не виконали 7 територіальних громад Кременчуцького району

Кременчуцька районна військова адміністрація проаналізувала виконання дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів територіальних громад району за 11 місяців 2022 року. Згідно з аналізом, половину громад виконують, або майже виконують планові показники по доходам. Щодо плану по видаткам, то усі громади скоротили свої витрати, а тому не виконують планові показники.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Серед територіальних громад, які виконують планові завдання по надходженням до своїх бюджетів: Пришибська (130,8%), Новогалещинська (114,2%), Горішньоплавнівська (108,6%), Глобинська (101,3%) та Градизька (100%). Кам’янопотоківська територіальна громада майже виконала план (99,4%).
Кременчуцька міська територіальна громада планові показники по доходам за 11 місяців 2022 року виконала на 93,9%. Найгірше ситуація в Оболонській тергромаді — виконання дохідної частини місцевого бюджету на рівні 81,5%.
По видатковій частині місцевих бюджетів у лідерах Кам’янопотоківська (93,9%) та Кременчуцька (91%) громади, а найменший рівень виконання у Горішньоплавнівській територіальній громаді — 70,5%.
В цілому по Кременчуцькому району планові завдання по надходженням до місцевих бюджетів виконані на 113,1%, а план видатків виконаний на 84,2%.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер