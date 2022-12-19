План по доходам свого бюджету не виконали 7 територіальних громад Кременчуцького району

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Всього на Кременчуччині 12 територіальних громад

Кременчуцька районна військова адміністрація проаналізувала виконання дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів територіальних громад району за 11 місяців 2022 року. Згідно з аналізом, половину громад виконують, або майже виконують планові показники по доходам. Щодо плану по видаткам, то усі громади скоротили свої витрати, а тому не виконують планові показники.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Лише 5 територіальних громад району із 12 виконали планові завдання по надходженням до власного бюджету. Ще одна майже виконала. Свої видатки громади оптимізували через воєнний стан, а тому планові показники не виконані, — зазначив Олег Лєднік.

Серед територіальних громад, які виконують планові завдання по надходженням до своїх бюджетів: Пришибська (130,8%), Новогалещинська (114,2%), Горішньоплавнівська (108,6%), Глобинська (101,3%) та Градизька (100%). Кам’янопотоківська територіальна громада майже виконала план (99,4%).

Кременчуцька міська територіальна громада планові показники по доходам за 11 місяців 2022 року виконала на 93,9%. Найгірше ситуація в Оболонській тергромаді — виконання дохідної частини місцевого бюджету на рівні 81,5%.

По видатковій частині місцевих бюджетів у лідерах Кам’янопотоківська (93,9%) та Кременчуцька (91%) громади, а найменший рівень виконання у Горішньоплавнівській територіальній громаді — 70,5%.

В цілому по Кременчуцькому району планові завдання по надходженням до місцевих бюджетів виконані на 113,1%, а план видатків виконаний на 84,2%.