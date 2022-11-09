План по доходам свого бюджету виконали лише 4 територіальні громади Кременчуцького району

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Кременчуцька районна військова адміністрація проаналізувала виконання дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів територіальних громад району за 10 місяців 2022 року. Згідно з ними, більшість громад не виконують планові показники по доходах, а по видатках не виконує жодна територіальна громада.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Лише 4 територіальні громади району із 12 виконали планові завдання по надходженню до власного бюджету. Але це не означає, що у громад немає коштів. В усіх тергромадах району на залишках є достатньо коштів для фінансування усіх соціальних програм та виплат. Через воєнний стан виникла суттєва економія по галузях освіти, культури та деяким іншим напрямкам, — зазначив Олег Лєднік.

Серед територіальних громад, які виконують планові завдання по надходженню до своїх бюджетів: Пришибська (127,9%), Новогалещинська (124,3%), Горішньоплавнівська (112%) та Глобинська (100,8%).

Кременчуцька міська територіальна громада планові завдання по доходах за І0 місяців 2022 року виконала на 95%. Найгірше ситуація в Козельщинській тергромаді — виконання дохідної частини місцевого бюджету на рівні 87,5%.

По видатковій частині місцевих бюджетів у лідерах Кам’янопотоківська (91,4%) та Кременчуцька (90,3%) громади, а найменший рівень виконання у Горішньоплавнівській територіальній громаді — 71%.