План по доходам свого бюджету виконали лише 4 територіальні громади Кременчуцького району

Кременчуцька районна військова адміністрація проаналізувала виконання дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів територіальних громад району за 10 місяців 2022 року. Згідно з ними, більшість громад не виконують планові показники по доходах, а по видатках не виконує жодна територіальна громада.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Серед територіальних громад, які виконують планові завдання по надходженню до своїх бюджетів: Пришибська (127,9%), Новогалещинська (124,3%), Горішньоплавнівська (112%) та Глобинська (100,8%).
Кременчуцька міська територіальна громада планові завдання по доходах за І0 місяців 2022 року виконала на 95%. Найгірше ситуація в Козельщинській тергромаді — виконання дохідної частини місцевого бюджету на рівні 87,5%.
По видатковій частині місцевих бюджетів у лідерах Кам’янопотоківська (91,4%) та Кременчуцька (90,3%) громади, а найменший рівень виконання у Горішньоплавнівській територіальній громаді — 71%.
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер