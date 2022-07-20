Планові завдання по доходам свого бюджету виконують лише 5 тергромад Кременчуцького району

Кременчуцька районна військова адміністрація отримала звітні дані про виконання місцевих бюджетів територіальних громад району за І півріччя 2022 року. Згідно них, більшість громад не виконують планові показники по доходам місцевих бюджетів.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Серед територіальних громад, які виконують планові завдання по надходженням: Глобинська, Градизька, Пришибська, Новогалещинська та Горішньоплавнівська.
Найкращі результати у Пришибській тергромаді, що пояснюється стабільною роботою гірничо-збагачувальних комбінатів.
Кременчуцька міська територіальна громада планові завдання по доходам за І півріччя виконала на 87%. Причина – багато великих підприємств міста після початку війни або не працюють, або скоротили виробництво. Відповідно, зменшилися виплати заробітних плат, а з них - податку на доходи фізичних осіб, які складають значну частину доходів місцевого бюджету.
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№ 27 від 7 липня 2022Читати номер