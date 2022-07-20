Планові завдання по доходам свого бюджету виконують лише 5 тергромад Кременчуцького району

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 320

Кременчуцька районна військова адміністрація отримала звітні дані про виконання місцевих бюджетів територіальних громад району за І півріччя 2022 року. Згідно них, більшість громад не виконують планові показники по доходам місцевих бюджетів.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Лише 5 територіальних громад району з 12-ти виконали планові завдання по надходженням до власного бюджету. Ми бачимо, що на це впливає війна, - зазначив Олег Лєднік.

Серед територіальних громад, які виконують планові завдання по надходженням: Глобинська, Градизька, Пришибська, Новогалещинська та Горішньоплавнівська.

Найкращі результати у Пришибській тергромаді, що пояснюється стабільною роботою гірничо-збагачувальних комбінатів.

Кременчуцька міська територіальна громада планові завдання по доходам за І півріччя виконала на 87%. Причина – багато великих підприємств міста після початку війни або не працюють, або скоротили виробництво. Відповідно, зменшилися виплати заробітних плат, а з них - податку на доходи фізичних осіб, які складають значну частину доходів місцевого бюджету.