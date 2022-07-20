«Мы проигрываем», – російський окупант розповідає родичам про війну

Росіяни ніяк не можуть змиритися з тим, що ЗСУ тотально знищує їхні війська під Харковом. Про це свідчить нова телефонна розмова, яку вдалося перехопити СБУ.
Така реальність різко контрастує з псевдопереможними картинками армії рф, які їм показують по телевізору. А родичам російських загарбників складно змиритися з тим, що їхні «вояки» несуть шалені втрати від українських захисників.
Він визнає, що у їхньому полку залишилося близько 14 танків із 90, а рівень підготовки танкістів та артилеристів рф дуже низький:
При цьому російська артилерія «настолько кривая, что там можно в километрах измерять промахи». Тим часом мотивація українських захисників не змінилася, а якість озброєння тільки зростає. Наближаємо перемогу України з кожним днем!
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№ 27 від 7 липня 2022Читати номер