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«Мы проигрываем», – російський окупант розповідає родичам про війну

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 739

 

Росіяни ніяк не можуть змиритися з тим, що ЗСУ тотально знищує їхні війська під Харковом

Росіяни ніяк не можуть змиритися з тим, що ЗСУ тотально знищує їхні війська під Харковом. Про це свідчить нова телефонна розмова, яку вдалося перехопити СБУ.

Така реальність різко контрастує з псевдопереможними картинками армії рф, які їм показують по телевізору. А родичам російських загарбників складно змиритися з тим, що їхні «вояки» несуть шалені втрати від українських захисників.

- Ну, это по телевизору вам так расписывают в красках. На самом деле тут совсем все по-другому. По телевизору такого не покажут и не скажут правду никогда. Мы проигрываем… – розповідає окупант своїм родичам у Підмосков’ї.

Він визнає, що у їхньому полку залишилося близько 14 танків із 90, а рівень підготовки танкістів та артилеристів рф дуже низький:

- По два дня обучили и все, отправили на передок. А они не могут попасть вообще, просто не могут.

При цьому російська артилерія «настолько кривая, что там можно в километрах измерять промахи». Тим часом мотивація українських захисників не змінилася, а якість озброєння тільки зростає. Наближаємо перемогу України з кожним днем!

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: uainfo.org Джерело відео: СБУ
Теги: війна російські загарбники
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